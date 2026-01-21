Psy przebywały w koszmarnych warunkach. "Wymagały natychmiastowej pomocy"

Dramat zwierząt miał miejsce w mieszkaniu przy ulicy Kosmonautów w Stargardzie. Zgłoszenie dotyczyło podejrzenia znęcania się nad zwierzętami poprzez rażące zaniedbania w zakresie ich utrzymania oraz niezapewnienie należytej opieki weterynaryjnej. Funkcjonariusze Wydziału dw. z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą oraz przedstawicielka TOZ, którzy udali się na miejsce, potwierdzili te informacje. W lokalu znajdowały się dwa dorosłe psy oraz szczenię.

- Psy przebywały w warunkach zagrażających ich zdrowiu i życiu, bez zapewnionego dostępu do odpowiedniej opieki, higieny oraz właściwego pożywienia - relacjonuje asp. Justyna Siwarska z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. - Zwierzęta były wyraźnie zaniedbane i wymagały natychmiastowej pomocy weterynaryjnej.

Decyzją TOZ psy zostały odebrane właścicielce. Czeka je rehabilitacja, a w przyszłości znalezienie nowego domu.

Właścicielce zaniedbanych psów grożą poważne konsekwencje. Policja prowadzi śledztwo

Policjanci prowadzą czynności pod kątem naruszenia przepisów ustawy o ochronie zwierząt. Grożą jej poważne konsekwencje.

Funkcjonariusze przypominają, że posiadanie zwierzęcia wiąże się z odpowiedzialnością. Każdy właściciel powinien pamiętać, że opieka nad nimi to nie przywilej, lecz obowiązek, który wymaga troski, zaangażowania i zapewnienia godnych, bezpiecznych warunków życia każdego dnia.

- Każdy przypadek znęcania się nad zwierzętami spotka się z reakcją i konsekwencjami prawnymi, a wspólne działania policji i organizacji społecznych mają na celu skuteczną ochronę tych, którzy sami nie potrafią się obronić – dodaje asp. Justyna Siwarska.

Widzisz krzywdę zwierząt? Reaguj!

Sprawa zaniedbanych psów ze Stargardu to kolejny przykład na to, jak ważna jest wrażliwość na los zwierząt i reagowanie na przypadki ich krzywdzenia. Policja apeluje do wszystkich, którzy są świadkami niewłaściwego traktowania zwierząt, aby niezwłocznie powiadamiali odpowiednie służby.

- Każdy, kto jest świadkiem niewłaściwego traktowania zwierząt, powinien niezwłocznie powiadomić policję, straż miejską lub organizacje zajmujące się ochroną zwierząt. Wczesna reakcja może zapobiec cierpieniu i uratować życie zwierząt – dodaje asp. Justyna Siwarska.

