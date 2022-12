Pseudografficiarz złapany na gorącym uczynku w Szczecinie. 16-latek niszczył oznakowanie na trasie kolejowej

To już ostatnia szansa, by odwiedzić jarmarki w Berlinie. Niestety tutaj też dotarła drożyzna

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu. Funkcjonariusze SOK otrzymali zgłoszenie dotyczące osoby postronnej na trasie Szczecin Główny - Szczecin Turzyn, która dokonuje dewastacji oznakowania, malując je farbą w sprayu. Na miejsce natychmiast skierowano patrol.

Po przybyciu na miejsce mundurowi zatrzymali 16-latka, który miał przy sobie plecak, w którym znajdowało się 12 puszek z farbą. Poza tym chłopak miał na sobie rękawiczki robocze ubrudzone farbą, co zdecydowanie wskazywało, że to on jest sprawcą. Przed przyjazdem patrolu zdążył zamalować dwie tarcze ostrzegawcze "Stój" (D1).

16-letni wandal został przekazany policjantom, którzy przeprowadzili z nim dalsze czynności. Chłopak będzie odpowiadał za niszczenie mienia.

