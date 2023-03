Przytrzasnęła dłoń pasażerki i ciągnęła za autobusem. Kierującej grozi więzienie

Sałatka jarzynowa: co dodać, by miała niezapomniany smak? Poznaj przepis Magdy Gessler i Ewy Wachowicz na Wielkanoc

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Śródmieście zakończyła śledztwo w sprawie wypadku, do którego doszło ponad rok temu na przystanku autobusowym w rejonie dworca Szczecin Główny.

- Jak ustalono w toku prowadzonego postępowania dnia 1 marca 2022 r. w Szczecinie, podejrzana będąc kierowcą autobusu jednej ze szczecińskich linii komunikacji miejskiej, podczas zatrzymania na przystanku "Owocowa" nie zachowała należytej ostrożności i nieumyślnie naruszyła zasadny bezpieczeństwa i przepisy ruchu drogowego - tłumaczy prok. Alicja Macugowska-Kyszka z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. - Podczas wymiany pasażerów odbywającego się na tym przystanku, przytrzasnęła drzwiami rękę wysiadającej z autobusu pasażerce, a następnie ruszyła ciągnąc pokrzywdzoną kilka metrów po jezdni.

W wyniku wypadku pokrzywdzona kobieta doznała urazu nogi. W chwili zdarzenia kierująca autobusem 28-letnia kobieta była trzeźwa.

Do sądu trafił już akt oskarżenia, co oznacza, że niebawem rozpocznie się proces. Za nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i spowodowanie wypadku grozi nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

Kierująca autobusem nie była dotychczas karana sądownie.

