Przygotowania do budowy najdłuższego tunelu w Polsce nabierają tempa. Pojawił się już ciężki sprzęt

Coraz więcej śladów przyszłej ekspresówki

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała we wpisie opublikowanym w serwisie X, że na odcinku od przyszłego tunelu do węzła Goleniów Północ coraz wyraźniej widać postępy prac i pierwsze zarysy przyszłej trasy.

„Na odcinku od tunelu do węzła Modrzewie widoczny jest już zarys przyszłej trasy - montowane są ogrodzenia ochronne placu budowy dla płazów. Ruszają wycinki drzew i krzewów. W pierwszym etapie powstanie droga technologiczna do przyszłej komory startowej tunelu pod Odrą”

- przekazała GDDKiA.

Oznacza to rozpoczęcie pierwszych prac przygotowawczych po wschodniej stronie Odry, które poprzedzą właściwą budowę tunelu oraz nowego odcinka drogi ekspresowej S6.

Najdłuższy tunel drogowy w Polsce

Najbardziej imponującym elementem całego przedsięwzięcia będzie tunel pod Odrą. Obiekt będzie miał około 5 kilometrów długości, co uczyni go najdłuższym tunelem drogowym w Polsce. Powstanie w ciągu odcinka S6 Police - Goleniów i zostanie wydrążony specjalną maszyną TBM.

Według harmonogramu w 2027 roku mają rozpocząć się prace przy komorze startowej tunelu, a samo drążenie planowane jest na 2028 rok. Zakończenie robót przewidziano na 2033 rok.

Czym jest Zachodnia Obwodnica Szczecina?

Zachodnia Obwodnica Szczecina, nazywana także „Zośką”, to jedna z największych inwestycji drogowych realizowanych obecnie w Polsce. Trasa w ciągu drogi ekspresowej S6 będzie miała blisko 50 kilometrów długości i połączy okolice Kołbaskowa z Goleniowem, omijając Szczecin od zachodniej strony. Kluczowym elementem całego przedsięwzięcia będzie przeprawa tunelowa pod Odrą pomiędzy Policami a wschodnią częścią trasy.

W realizacji znajdują się już wszystkie trzy odcinki ZOS. Wartość samego kontraktu obejmującego budowę odcinka Police - Goleniów wraz z tunelem wynosi 5,3 mld zł i jest największą umową budowlaną w historii GDDKiA. Cała inwestycja szacowana jest na ponad 8 mld zł.

Ułatwi życie kierowcom i mieszkańcom

Nowa trasa ma odciążyć zakorkowane drogi Szczecina i Polic, poprawić komunikację w całej aglomeracji szczecińskiej oraz usprawnić połączenia z autostradą A6 i drogą ekspresową S3. Droga skróci czas przejazdu, wyprowadzi ruch tranzytowy z terenów zabudowanych i poprawi bezpieczeństwo mieszkańców okolicznych miejscowości.

W najbliższych miesiącach kierowcy i mieszkańcy regionu będą mogli obserwować kolejne etapy prac. Choć do przejazdu najdłuższym tunelem drogowym w Polsce pozostaje jeszcze kilka lat, na placu budowy widać już wyraźnie, że Zachodnia Obwodnica Szczecina przestaje być projektem na papierze, a staje się rzeczywistością.

7

@GDDKiA Na odcinku od tunelu do węzła Modrzewie widoczny jest już zarys przyszłej trasy - montowane są ogrodzenia ochronne placu budowy dla płazów. Ruszają wycinki drzew i krzewów. W pierwszym etapie powstanie droga technologiczna do przyszłej komory startowej tunelu pod Odrą. https://t.co/ZPuDfegHbm— GDDKiA Szczecin (@GDDKiA_Szczecin) October 20, 2026

Quiz. Autostrady i drogi ekspresowe w Polsce Pytanie 1 z 10 Ile jest autostrad w Polsce? 4 6 10 Następne pytanie