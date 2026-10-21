Przygotowania do budowy najdłuższego tunelu w Polsce nabierają tempa. Pojawił się już ciężki sprzęt

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-10-21 14:16

Budowa Zachodniej Obwodnicy Szczecina (ZOS) wchodzi w kolejną fazę. Prace trwają już nie tylko w rejonie Kołbaskowa, Skarbimierzyc, Dobrej, Tanowa czy Polic, ale również po drugiej stronie Odry. To właśnie tam rozpoczęły się przygotowania do realizacji jednego z najbardziej spektakularnych elementów inwestycji, czyli najdłuższego tunelu drogowego w Polsce.

Coraz więcej śladów przyszłej ekspresówki

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała we wpisie opublikowanym w serwisie X, że na odcinku od przyszłego tunelu do węzła Goleniów Północ coraz wyraźniej widać postępy prac i pierwsze zarysy przyszłej trasy.

„Na odcinku od tunelu do węzła Modrzewie widoczny jest już zarys przyszłej trasy - montowane są ogrodzenia ochronne placu budowy dla płazów. Ruszają wycinki drzew i krzewów. W pierwszym etapie powstanie droga technologiczna do przyszłej komory startowej tunelu pod Odrą”

- przekazała GDDKiA.

Oznacza to rozpoczęcie pierwszych prac przygotowawczych po wschodniej stronie Odry, które poprzedzą właściwą budowę tunelu oraz nowego odcinka drogi ekspresowej S6.

Najdłuższy tunel drogowy w Polsce

Najbardziej imponującym elementem całego przedsięwzięcia będzie tunel pod Odrą. Obiekt będzie miał około 5 kilometrów długości, co uczyni go najdłuższym tunelem drogowym w Polsce. Powstanie w ciągu odcinka S6 Police - Goleniów i zostanie wydrążony specjalną maszyną TBM.

Według harmonogramu w 2027 roku mają rozpocząć się prace przy komorze startowej tunelu, a samo drążenie planowane jest na 2028 rok. Zakończenie robót przewidziano na 2033 rok.

Czym jest Zachodnia Obwodnica Szczecina?

Zachodnia Obwodnica Szczecina, nazywana także „Zośką”, to jedna z największych inwestycji drogowych realizowanych obecnie w Polsce. Trasa w ciągu drogi ekspresowej S6 będzie miała blisko 50 kilometrów długości i połączy okolice Kołbaskowa z Goleniowem, omijając Szczecin od zachodniej strony. Kluczowym elementem całego przedsięwzięcia będzie przeprawa tunelowa pod Odrą pomiędzy Policami a wschodnią częścią trasy.

W realizacji znajdują się już wszystkie trzy odcinki ZOS. Wartość samego kontraktu obejmującego budowę odcinka Police - Goleniów wraz z tunelem wynosi 5,3 mld zł i jest największą umową budowlaną w historii GDDKiA. Cała inwestycja szacowana jest na ponad 8 mld zł.

Ułatwi życie kierowcom i mieszkańcom

Nowa trasa ma odciążyć zakorkowane drogi Szczecina i Polic, poprawić komunikację w całej aglomeracji szczecińskiej oraz usprawnić połączenia z autostradą A6 i drogą ekspresową S3. Droga skróci czas przejazdu, wyprowadzi ruch tranzytowy z terenów zabudowanych i poprawi bezpieczeństwo mieszkańców okolicznych miejscowości.

W najbliższych miesiącach kierowcy i mieszkańcy regionu będą mogli obserwować kolejne etapy prac. Choć do przejazdu najdłuższym tunelem drogowym w Polsce pozostaje jeszcze kilka lat, na placu budowy widać już wyraźnie, że Zachodnia Obwodnica Szczecina przestaje być projektem na papierze, a staje się rzeczywistością.

Widok z góry na pas rozkopanej ziemi pod budowę drogi S6. O pracach przy obwodnicy przeczytasz na SE Szczecin.
Galeria zdjęć 7
Quiz. Autostrady i drogi ekspresowe w Polsce
Pytanie 1 z 10
Ile jest autostrad w Polsce?
Zdjęcie
Tak wygląda nowy wjazd do Szczecina
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZACHODNIA OBWODNICA SZCZECINA
DROGA S6
DROGA EKSPRESOWA
GDDKIA