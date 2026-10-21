Przygotowania do budowy najdłuższego tunelu w Polsce nabierają tempa. Pojawił się już ciężki sprzęt

Coraz więcej śladów przyszłej ekspresówki
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała we wpisie opublikowanym w serwisie X, że na odcinku od przyszłego tunelu do węzła Goleniów Północ coraz wyraźniej widać postępy prac i pierwsze zarysy przyszłej trasy.
„Na odcinku od tunelu do węzła Modrzewie widoczny jest już zarys przyszłej trasy - montowane są ogrodzenia ochronne placu budowy dla płazów. Ruszają wycinki drzew i krzewów. W pierwszym etapie powstanie droga technologiczna do przyszłej komory startowej tunelu pod Odrą”
- przekazała GDDKiA.
Oznacza to rozpoczęcie pierwszych prac przygotowawczych po wschodniej stronie Odry, które poprzedzą właściwą budowę tunelu oraz nowego odcinka drogi ekspresowej S6.
Najdłuższy tunel drogowy w Polsce
Najbardziej imponującym elementem całego przedsięwzięcia będzie tunel pod Odrą. Obiekt będzie miał około 5 kilometrów długości, co uczyni go najdłuższym tunelem drogowym w Polsce. Powstanie w ciągu odcinka S6 Police - Goleniów i zostanie wydrążony specjalną maszyną TBM.
Według harmonogramu w 2027 roku mają rozpocząć się prace przy komorze startowej tunelu, a samo drążenie planowane jest na 2028 rok. Zakończenie robót przewidziano na 2033 rok.
Czym jest Zachodnia Obwodnica Szczecina?
Zachodnia Obwodnica Szczecina, nazywana także „Zośką”, to jedna z największych inwestycji drogowych realizowanych obecnie w Polsce. Trasa w ciągu drogi ekspresowej S6 będzie miała blisko 50 kilometrów długości i połączy okolice Kołbaskowa z Goleniowem, omijając Szczecin od zachodniej strony. Kluczowym elementem całego przedsięwzięcia będzie przeprawa tunelowa pod Odrą pomiędzy Policami a wschodnią częścią trasy.
W realizacji znajdują się już wszystkie trzy odcinki ZOS. Wartość samego kontraktu obejmującego budowę odcinka Police - Goleniów wraz z tunelem wynosi 5,3 mld zł i jest największą umową budowlaną w historii GDDKiA. Cała inwestycja szacowana jest na ponad 8 mld zł.
Ułatwi życie kierowcom i mieszkańcom
Nowa trasa ma odciążyć zakorkowane drogi Szczecina i Polic, poprawić komunikację w całej aglomeracji szczecińskiej oraz usprawnić połączenia z autostradą A6 i drogą ekspresową S3. Droga skróci czas przejazdu, wyprowadzi ruch tranzytowy z terenów zabudowanych i poprawi bezpieczeństwo mieszkańców okolicznych miejscowości.
W najbliższych miesiącach kierowcy i mieszkańcy regionu będą mogli obserwować kolejne etapy prac. Choć do przejazdu najdłuższym tunelem drogowym w Polsce pozostaje jeszcze kilka lat, na placu budowy widać już wyraźnie, że Zachodnia Obwodnica Szczecina przestaje być projektem na papierze, a staje się rzeczywistością.