Naćpana taksówkarka wyjechała w trasę. Takiego pasażera jednak się nie spodziewała

Podejrzana jazda od początku wzbudziła niepokój

Do zdarzenia doszło w miniony weekend w Stargardzie. Policjant Wydziału Ruchu Drogowego wracał do domu, korzystając z usługi przewozu osób. Już podczas podróży zwrócił uwagę na styl jazdy 19-letniej kierującej.

Kobieta miała wielokrotnie najeżdżać na krawężniki, a jej zachowanie wskazywało na silne pobudzenie. Doświadczony funkcjonariusz nabrał podejrzeń, że za kierownicą może siedzieć osoba znajdująca się pod wpływem środków odurzających.

Jeden telefon zdradził zbyt wiele

Sytuacja nabrała tempa, gdy kierująca odebrała telefon. Policjant przysłuchiwał się rozmowie i usłyszał informacje, które mogły wskazywać, że kobieta posiada narkotyki.

Nie chcąc ryzykować bezpieczeństwa na drodze, funkcjonariusz postanowił działać. Powiadomił dyżurnego i wezwał umundurowany patrol.

- Czujność policjanta, który wracał do domu, korzystając z usługi przewozu osób, pozwoliła na podjęcie interwencji wobec 19-letniej kobiety. Niepokojący styl jazdy kierującej oraz informacje, które usłyszał podczas rozmowy telefonicznej, skłoniły funkcjonariusza do wezwania umundurowanego patrolu - przekazał asp. Wojciech Jędrych z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

Narkotyki w mieszkaniu 19-latki

Wezwani na miejsce policjanci zatrzymali kobietę do kontroli. Na tym jednak nie zakończyły się czynności.

Mundurowi przeszukali także miejsce zamieszkania 19-latki. Tam znaleźli susz roślinny. Wstępne badanie narkotesterem wykazało, że zabezpieczona substancja może być marihuaną.

- W trakcie dalszych czynności, w miejscu zamieszkania 19-latki, ujawniono susz roślinny. Przeprowadzony test narkotesterem wykazał, że zabezpieczona substancja może być marihuaną - poinformował asp. Wojciech Jędrych.

Badanie wykazało obecność narkotyków

Policjanci sprawdzili również stan kobiety. Badanie alkomatem nie wykazało problemów, jednak narkotester dał wynik wskazujący, że 19-latka mogła znajdować się pod wpływem środków odurzających.

Ostateczne potwierdzenie wymaga jeszcze specjalistycznych badań laboratoryjnych. Do czasu uzyskania ich wyników nie można jednoznacznie przesądzić, czy kobieta prowadziła pojazd pod wpływem narkotyków.

19-latka została zatrzymana i usłyszała zarzut posiadania środków odurzających. Jeżeli potwierdzi się, że kierowała samochodem pod wpływem narkotyków, może usłyszeć kolejne zarzuty. Policja podkreśla, że szybka reakcja funkcjonariusza, nawet będącego już po służbie, pozwoliła wyeliminować z ruchu osobę stwarzającą zagrożenie dla innych uczestników drogi.

Autor: KPP Stargard/ Materiały prasowe

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