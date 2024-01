Nowy obowiązek dla kierowców od 1 stycznia 2024. Jeśli tego nie zrobiłeś, licz się z konsekwencjami. Nie tylko prawo jazdy do wymiany!

"W związku z prognozowaną sytuacją meteorologiczną na Zalewie Szczecińskim przewiduje się wzrost poziomów wody powyżej stanów alarmowych. W ujściowym odcinku Odry przewiduje się wzrosty poziomów wody powyżej stanów ostrzegawczych, lokalnie powyżej stanów alarmowych" – informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Dla Wybrzeża Zachodniego i morskich wód wewnętrznych RP - Bałtyk Południowy (zachodniopomorskie) wydano ostrzeżenie drugiego stopnia przed wezbraniem wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

Zamknięty skrót przez Niemcy, przerwany wał powodziowy

W związku z wysokim stanem wód doszło też do zalania drogi wojewódzkiej nr 120, na odcinku między Gryfinem a Mescherin. Droga została zamknięta od odwołania. To popularny skrót, częściowo przebiegający przez Niemcy, z którego często korzystają kierowcy przemieszczający się między Szczecinem i Gryfinem.

W Łojszynie (powiat kamieński) na terenach zalewowych przerwany został wał przeciwpowodziowy.

"Trwa układanie około 100 sztuk worków z piaskiem, które dostarczyła gmina Wolin. Brak zagrożenia dla budynków" – poinformował mł. bryg. Tomasz Kubiak z Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie.

Alert IMGW trzeciego stopnia obowiązuje do piątku, 5 stycznia, do godz. 14:00, a drugiego stopnia do północy w czwartek, 4 stycznia. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oszacowano na 90 procent.

