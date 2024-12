Najpierw straszyli, później przejmowali pieniądze

Przestępcy korzystali z aplikacji Telegram i zakładanych przez siebie rachunków bankowych, na które trafiały skradzione pieniądze. Schemat działania za każdym razem wyglądał podobnie. Kontaktowali się telefonicznie z ofiarami, podszywając się pod pracowników banku. Przekonywali pokrzywdzonych, że ich oszczędności są zagrożone przez rzekomych cyberprzestępców i sugerowali, aby przelali pieniądze na "bezpieczne" konta. W rzeczywistości środki trafiały na konta kontrolowane przez oszustów.

12 osób zatrzymanych w sprawie oszustwa "na pracownika banku"

Pieniądze, po ich przelaniu, były wypłacane z bankomatów, a następnie gotówka była wpłacana do automatów służących do transferu środków w kryptowaluty, co miało na celu ukrycie śladów przestępstwa. Tak zorganizowana struktura pozwalała grupie działać sprawnie i skutecznie unikać wstępnej identyfikacji. Jednak w wyniku intensywnych działań funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie zatrzymali dwanaście osób podejrzanych o udział w procederze. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty związane z oszustwem.

Po zapoznaniu się z materiałem dowodowym, sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu ośmiu podejrzanych osób na okres trzech miesięcy. Pozostałe osoby zostały objęte dozorem policji.

Nie daj się oszukać!

Policja przypomina, że żadna instytucja finansowa nie kontaktuje się z klientami telefonicznie w celu zabezpieczenia środków. Bardzo istotne jest również, żeby nie przekazywać nikomu danych do logowania do kont bankowych ani kodów BLIK.

W przypadku podejrzeń o oszustwo należy natychmiast przerwać rozmowę i zgłosić sprawę policji.

