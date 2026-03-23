Przed nami gigantyczna kumulacja Lotto. Dołącz do grona rekordzistów! Kwota zwala z nóg

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-03-23 14:36

Już we wtorek, 24 marca, Polskę ogarnie prawdziwa loteryjna gorączka. W puli Lotto czeka potężna kumulacja – aż 33 miliony złotych! To jedna z tych okazji, które pojawiają się rzadko, ale mogą odmienić życie jednego (albo kilku!) szczęśliwców. A że Lotto to gra, którą zna niemal każdy dorosły Polak, emocje będą ogromne.

33 miliony – szansa, która rozpala wyobraźnię

Lotto to gra kumulacyjna – jeśli nikt nie trafi „szóstki”, pula rośnie i rośnie. Minimalna pula na główną wygraną to 2 mln zł, ale tym razem mówimy o astronomicznych 33 milionach.

Jak podkreśla Totalizator Sportowy, „Lotto to gra o wielkie pieniądze i szansa na spełnienie marzeń. W Lotto miliony wygrywają miliony” .

W każdym losowaniu padają dziesiątki tysięcy wygranych – nie tylko „szóstki”, ale też „piątki”, „czwórki” i „trójki”. A jeśli szczęście uśmiechnie się tylko do jednej osoby, zgarnie całą gigantyczną pulę.

Polecany artykuł:

Wygrał ponad 6 milionów złotych, ale nigdy ich nie zobaczy. Szokująca historia …

Jak grać w Lotto?

Lotto to prosta, ale emocjonująca gra liczbowa. Oto najważniejsze zasady:

  • Losowanych jest 6 z 49 liczb
  • Można grać:
    • własnymi liczbami,
    • na chybił trafił,
    • w opcji mieszanej Mix
  • Wygrane są w czterech stopniach: za trafienie 6, 5, 4 lub 3 liczb
  • Szansa na trafienie „szóstki” to 1:13 983 816
  • Jeden zakład kosztuje 3 zł (2,40 zł stawka + 0,60 zł dopłata)
  • Można grać także z opcją Plus – dodatkowy milion za 1 zł
  • Losowania odbywają się we wtorki, czwartki i soboty o 22:00

Co ciekawe, dopłata z każdego zakładu trafia na fundusze wspierające polski sport i kulturę – „dopłata to 60 groszy z każdego zakładu Lotto za 3 zł” .

Lotto – gra z historią dłuższą niż myślisz

Lotto to nie tylko emocje i wielkie pieniądze, ale też kawał historii.

  • 1957 – pierwsze losowanie gry Toto-Lotek
  • 1975 – zmiana nazwy na Duży Lotek
  • 1996 – wprowadzenie kumulacji
  • 2009 – gra otrzymuje obecną nazwę: Lotto
  • 2012 – pojawia się opcja Plus
  • 2018 – start gry online
  • 2026 – transmisje losowań dostępne na YouTube i Facebooku

To najstarsza gra liczbowa Totalizatora Sportowego – „jej pierwsze losowanie odbyło się 27 stycznia 1957 r.” .

Czy we wtorek ktoś zostanie milionerem?

33 miliony złotych to kwota, która może odmienić życie. A może tym razem szczęście uśmiechnie się właśnie do Ciebie?

Zagrać można w ponad 29 tysiącach punktów LOTTO, a także online – na lotto.pl i w aplikacji mobilnej.

Losowanie już 24 marca o 22:00. Miliony czekają! Kto wie – może to będzie Twój dzień.

Największe wygrane w historii Lotto. Zobacz w naszej galerii!

Polacy kochają Lotto, a Lotto odwdzięcza się rekordowymi wygranymi. Jakimi? Kwoty zwalają z nóg! Przygotowaliśmy dla Was specjalne zestawienie z najwyższymi „szóstkami” w historii. Sprawdźcie w galerii!

Polecany artykuł:

Ta popularna gra liczbowa odmieniła życie tysiącom Polaków, 30 lat wielkich emo…
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
