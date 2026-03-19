Ta popularna gra liczbową odmieniła życie tysiącom Polaków, 30 lat wielkich emocji i wygranych milionów!

Trzy dekady liczb, emocji i milionowych fortun

30 lat temu w ofercie Totalizatora Sportowego pojawiła się nowa gra liczbowa, która szybko podbiła serca graczy. Początkowo znana jako Multi Lotek, dziś funkcjonuje pod nazwą Multi Multi i jest jedną z najczęściej wybieranych gier losowych w Polsce. Codzienne losowania, proste zasady i możliwość wygrania nawet 25 milionów złotych sprawiły, że gra stała się prawdziwym fenomenem.

Jak to się zaczęło?

Pierwsze losowanie odbyło się 18 marca 1996 roku. Wylosowano wtedy m.in. . liczby: 4, 9, 10, 16, 21, 22, 23, 26, 27, 34… – i tak rozpoczęła się historia gry, która przez lata zmieniała się, modernizowała i rosła w siłę. Dziś losowania odbywają się dwa razy dziennie, a transmisje można oglądać w telewizji i internecie.

Zasady gry – proste, szybkie i pełne adrenaliny

Gracz wybiera od 1 do 10 liczb z puli 1–80.

Sam decyduje, ile liczb chce trafić – od jednego trafienia aż po komplet dziesięciu.

Ustala stawki od x1 do x10, co wpływa na wysokość wygranej.

W każdym losowaniu losowanych jest 20 kul.

Najwyższa możliwa wygrana to aż 25 000 000 zł.

To gra, w której każdy może dopasować ryzyko do własnych preferencji – i właśnie to sprawia, że od lat cieszy się niesłabnącą popularnością.

30 lat i ani chwili nudy

Gra, która zaczynała jako ciekawostka lat 90., dziś jest jednym z najważniejszych produktów Totalizatora Sportowego. Jej siłą jest prostota, szybkie losowania i możliwość samodzielnego decydowania o ryzyku. A milionowe trafienia pokazują, że szczęście może uśmiechnąć się do każdego.

Miliony, które spadły z nieba

Przez 30 lat gra wypłaciła tysiące wysokich nagród, ale te trafienia przejdą do historii. W poniższej galerii znajdziecie największe wygrane w Multi Multi, które odnotowano na przestrzeni ostatnich lat.

