Niezwykła matura 17-letniej Zuzanny. Nastolatka zdaje egzamin dojrzałości w szpitalu

Matura między chemioterapiami

Zuzanna trafiła do Szczecina z Nowej Soli na operację neurochirurgiczną po tym, jak na początku roku wykryto u niej guza mózgu. Po zabiegu została pod opieką specjalistów Kliniki Pediatrii, Onkologii i Immunologii Dziecięcej. Od diagnozy minęły prawie trzy miesiące, z krótkimi przerwami spędzone w szpitalu. Leczenie obejmowało kolejne cykle chemioterapii – ostatni zakończył się zaledwie dzień przed egzaminem.

Mimo tak trudnych okoliczności nastolatka, uczennica klasy maturalnej liceum w Polkowicach, postanowiła przystąpić do matury z języka polskiego.

„Ogromna odpowiedzialność i dojrzałość”

Decyzja o zdawaniu egzaminu w szpitalu wyszła od samej Zuzanny.

– To była jej świadoma decyzja. Nie chciała ryzykować sytuacji, w której ewentualne pogorszenie stanu zdrowia mogłoby wpłynąć na przebieg i przerwać egzamin innych uczniów. Wykazała się ogromną odpowiedzialnością i dojrzałością – powiedziała jej mama, pani Urszula.

Egzamin odbył się w specjalnie przygotowanych warunkach, zgodnie z procedurami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Współpraca dwóch szkół i dwóch komisji

Zorganizowanie matury w szpitalu wymagało błyskawicznej koordynacji między szkołą macierzystą Zuzanny a Zespołem Szkół Szpitalnych w Szczecinie. Do tego dochodziła współpraca dwóch okręgowych komisji egzaminacyjnych.

– Przygotowanie egzaminu w warunkach szpitalnych wymagało szybkiej i ścisłej współpracy wielu instytucji. Dzięki zaangażowaniu i pełnej mobilizacji stron udało się w krótkim czasie spełnić wszystkie wymagania formalne – podkreśliła Justyna Krakowiak‑Misiuna, dyrektorka Zespołu Szkół Szpitalnych.

– Pierwszy raz w historii naszej szkoły stanęliśmy w obliczu takiego wyzwania. Po pierwszym dniu sprawnie przeprowadzonego egzaminu możemy z dumą powiedzieć, że się udało – dodała.

Przed Zuzanną kolejne wyzwania

To dopiero początek maturalnego maratonu. W najbliższych dniach Zuzanna zmierzy się jeszcze z matematyką oraz językiem angielskim – zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.

Jej historia to poruszający przykład determinacji i siły, która potrafi przebić się nawet przez najtrudniejsze doświadczenia. Trzymamy kciuki za kolejne egzaminy i szybki powrót do zdrowia.

