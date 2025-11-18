Przebudowa lotniska w Goleniowie ruszyła z impetem. Widać już pierwsze efekty

Przebudowa ruszyła na dobre

3 listopada 2025 roku oficjalnie rozpoczęto budowę nowego terminala pasażerskiego na lotnisku Szczecin-Goleniów. Plac budowy został przekazany wykonawcy, firmie Doraco Sp. z o.o. Aktualnie prace koncentrują się na obszarze, gdzie wcześniej znajdował się parking służbowy. Tam powstaje tymczasowy terminal przylotów o powierzchni 700 metrów kwadratowych. W miejscu gdzie jeszcze niedawno pracownicy pozostawiali swoje samochody, trwają prace związane z budową fundamentów pod nowy budynek.

„Jego wykonanie oraz funkcjonalność, po skończeniu całej inwestycji pozwoli na wykorzystanie go, jako zaplecza biurowo – socjalnego dla służb operujących na naszym lotnisku”

– informują władze portu lotniczego w Goleniowie. Dodają, że budynek będzie zintegrowany z nowym terminalem pasażerskim pod względem bryły i kolorystyki.

Kiedy koniec budowy nowego terminala pasażerskiego w Goleniowie?

Zakończenie budowy tymczasowego terminala i jego wyposażenie planowane jest na przełom kwietnia i maja 2026 roku. Następnie rozpoczną się prace rozbiórkowe obecnego terminala przylotów oraz budynku wykorzystywanego przez służby operacyjne lotniska.

Kolejny etap inwestycji, czyli budowa terminala odlotów wraz z zapleczem dla firm działających na lotnisku w Goleniowie, ma ruszyć w połowie 2026 roku.

Władze lotniska zapewniają, że wszystkie prace prowadzone są na czynnym obiekcie i nie wpłyną na komfort i poziom obsługi pasażerów. Celem jest, aby przed końcem 2027 roku podróżni mogli korzystać z nowoczesnego, przestronnego i komfortowego terminala pasażerskiego.

Nowoczesny terminal pasażerski w Goleniowie – co zaoferuje?

Nowy terminal pasażerski w Goleniowie ma być odpowiedzią na rosnące potrzeby podróżnych i zwiększający się ruch lotniczy. Obiekt ma zaoferować nowoczesne rozwiązania, przestrzeń i komfort, co ma znacząco podnieść jakość obsługi pasażerów.

Inwestycja w rozbudowę lotniska ma również pozytywnie wpłynąć na rozwój regionu i zwiększyć jego atrakcyjność dla turystów i inwestorów.

Historia lotniska w Goleniowie

Lotnisko położone około 5 kilometrów na wschód od Goleniowa, powstało w latach 1954–1956 jako baza dla jednostek lotnictwa myśliwskiego. Przez kolejne dekady pełniło strategiczną rolę w systemie obronnym kraju, będąc bazą m.in. dla 2. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Kraków”.

W 1967 roku nastąpił przełom – uruchomiono cywilny port lotniczy, przenosząc ruch pasażerski z lotniska Szczecin Dąbie. Początkowo obsługiwano połączenia krajowe, głównie do Warszawy, Gdańska, Katowic i Krakowa, realizowane przez PLL LOT samolotami An-24 i Ił-18. W latach 70. i 80. infrastruktura była stopniowo rozbudowywana, choć lotnisko wciąż pozostawało w cieniu większych portów regionalnych.

Transformacja ustrojowa lat 90. oraz likwidacja jednostek wojskowych otworzyły nowy rozdział w historii goleniowskiego lotniska. W 1998 roku obiekt przeszedł całkowicie w ręce cywilne. Od tego czasu rozpoczęto jego modernizację – wydłużono pas startowy, zbudowano terminal, wdrożono systemy nawigacyjne i zwiększono przepustowość.

Dziś lotnisko w Goleniowie oferuje połączenia krajowe i międzynarodowe, m.in. . do Oslo, Londynu czy Dublina. Planowane inwestycje – takie jak rozbudowa terminala, zwiększenie liczby miejsc postojowych dla samolotów czy rozwój infrastruktury cargo – wpisują się w długofalową strategię przekształcenia lotniska w nowoczesny, regionalny hub komunikacyjny.

