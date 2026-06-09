Przebadają za darmo i dadzą poczęstunek. Szpital zaprasza pacjentów

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-06-09 11:39

Mieszkańcy Szczecina dostaną wyjątkową okazję, by zadbać o zdrowie całkowicie za darmo. W środę, 10 czerwca, na terenie Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Arkońskiej odbędzie się festyn „Zdrowa środa w SPWSZ”. Od 10.00 do 14.00 każdy chętny będzie mógł skorzystać z badań profilaktycznych, warsztatów pierwszej pomocy i wysłuchać porad specjalistów. Wszystko w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Projektów KPO w zdrowiu.

Zdrowa środa w SPWSZ

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Autor: SPWSZ w Szczecinie/ Materiały prasowe

Miasteczko zdrowia stanie na szpitalnym parkingu

Na parkingu przed charakterystycznym budynkiem z lądowiskiem na dachu powstanie medyczne miasteczko. Nie trzeba się rejestrować ani zapisywać — wystarczy przyjść. Każdy uczestnik otrzyma „Paszport Pacjenta”, w którym będzie mógł zbierać pieczątki za odwiedzenie poszczególnych punktów profilaktycznych. Po zebraniu czterech pieczątek czekają drobne upominki.

Rzecznik szpitala, Tomasz Owsik‑Kozłowski, podkreśla, że badania mają charakter przesiewowy:

– Pacjent dowie się ustnie, czy wszystko wygląda OK, czy powinien pogłębić diagnostykę. Nie drukujemy wyników, nie wystawiamy skierowań ani recept.

Jakie badania będą dostępne?

W namiotach profilaktycznych uczestnicy znajdą m.in.:

  • Pomiary ciśnienia i poziomu cukru — szybka kontrola podstawowych parametrów zdrowotnych
  • Analizę składu ciała — sprawdzenie poziomu tkanki tłuszczowej i nawodnienia
  • Spirometrię — badanie pojemności i wydolności płuc
  • USG tarczycy — przesiewowe badanie ultrasonograficzne
  • Warsztaty pierwszej pomocy — praktyczne ćwiczenia z ratowania życia

Badania USG i spirometria będą wykonywane u osób pełnoletnich po podpisaniu zgody. Mają charakter statystyczny i nie zastępują konsultacji lekarskiej.

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Specjaliści na scenie co pół godziny

Równolegle do badań na scenie festynu odbywać się będą otwarte rozmowy z lekarzami SPWSZ. W programie m.in.:

  • pulmonolog o profilaktyce raka płuca,
  • lekarz SOR o tym, kiedy zgłaszać się na ratunek,
  • kardiolog o chorobach serca,
  • fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy, psycholog, dietetyk i transplantolog kliniczny.

To rzadko spotykana okazja, by posłuchać ekspertów bez formalności i kolejek.

Strefa relaksu i zdrowy poczęstunek

Organizatorzy przygotowali również strefę wypoczynku z leżakami oraz lekki, zdrowy poczęstunek. Wszystko po to, by uczestnicy mogli spędzić czas w przyjaznej atmosferze i bez pośpiechu.

„Zdrowa środa w SPWSZ” to część projektu realizowanego dzięki funduszom europejskim w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Szpital inwestuje w wzmocnienie kompetencji onkologicznych, modernizację infrastruktury i zakup nowoczesnej aparatury do diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych.

W dniu festynu wejście będzie możliwe nową bramą od ul. Arkońskiej, tuż obok budynku „K”.

Zdrowa środa w SPWSZ

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Autor: SPWSZ w Szczecinie/ Materiały prasowe
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