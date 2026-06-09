Przebadają za darmo i dadzą poczęstunek. Szpital zaprasza pacjentów

Miasteczko zdrowia stanie na szpitalnym parkingu

Na parkingu przed charakterystycznym budynkiem z lądowiskiem na dachu powstanie medyczne miasteczko. Nie trzeba się rejestrować ani zapisywać — wystarczy przyjść. Każdy uczestnik otrzyma „Paszport Pacjenta”, w którym będzie mógł zbierać pieczątki za odwiedzenie poszczególnych punktów profilaktycznych. Po zebraniu czterech pieczątek czekają drobne upominki.

Rzecznik szpitala, Tomasz Owsik‑Kozłowski, podkreśla, że badania mają charakter przesiewowy:

– Pacjent dowie się ustnie, czy wszystko wygląda OK, czy powinien pogłębić diagnostykę. Nie drukujemy wyników, nie wystawiamy skierowań ani recept.

Jakie badania będą dostępne?

W namiotach profilaktycznych uczestnicy znajdą m.in.:

Pomiary ciśnienia i poziomu cukru — szybka kontrola podstawowych parametrów zdrowotnych

Analizę składu ciała — sprawdzenie poziomu tkanki tłuszczowej i nawodnienia

Spirometrię — badanie pojemności i wydolności płuc

USG tarczycy — przesiewowe badanie ultrasonograficzne

Warsztaty pierwszej pomocy — praktyczne ćwiczenia z ratowania życia

Badania USG i spirometria będą wykonywane u osób pełnoletnich po podpisaniu zgody. Mają charakter statystyczny i nie zastępują konsultacji lekarskiej.

Specjaliści na scenie co pół godziny

Równolegle do badań na scenie festynu odbywać się będą otwarte rozmowy z lekarzami SPWSZ. W programie m.in.:

pulmonolog o profilaktyce raka płuca,

lekarz SOR o tym, kiedy zgłaszać się na ratunek,

kardiolog o chorobach serca,

fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy, psycholog, dietetyk i transplantolog kliniczny.

To rzadko spotykana okazja, by posłuchać ekspertów bez formalności i kolejek.

Strefa relaksu i zdrowy poczęstunek

Organizatorzy przygotowali również strefę wypoczynku z leżakami oraz lekki, zdrowy poczęstunek. Wszystko po to, by uczestnicy mogli spędzić czas w przyjaznej atmosferze i bez pośpiechu.

„Zdrowa środa w SPWSZ” to część projektu realizowanego dzięki funduszom europejskim w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Szpital inwestuje w wzmocnienie kompetencji onkologicznych, modernizację infrastruktury i zakup nowoczesnej aparatury do diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych.

W dniu festynu wejście będzie możliwe nową bramą od ul. Arkońskiej, tuż obok budynku „K”.

i Autor: SPWSZ w Szczecinie/ Materiały prasowe

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