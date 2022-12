Piotr Krzystek nie zawiódł

Prezydent Szczecina spełnił obietnicę i znów zaskoczył mieszkańców. "Mega sweterek"

Świąteczny ubiór prezydenta Szczecina stał się już tradycją. Co roku, Piotr Krzystek, składając bożonarodzeniowe życzenia mieszkańcom miasta, występuje w charakterystycznym bożonarodzeniowym swetrze, co zwykle wywołuje lawinę pozytywnych komentarzy. Podobnie stało się również w tym roku. Prezydent nie zawiódł i przekazał świąteczne życzenia w tradycyjnym swetrze, co zapowiadał kilka tygodni temu na łamach "Super Expressu".