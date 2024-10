Popularne połączenie lotnicze zawieszone. Kiedy Ryanair wznowi loty?

i Autor: Grzegorz Kluczyński Popularne połączenie lotnicze z Goleniowa zawieszone. Kiedy Ryanair wznowi loty do Krakowa?

To jedno z najpopularniejszych krajowych połączeń z lotniska w podszczecińskim Goleniowie. Niestety samoloty taniego przewoźnika nie latają do Krakowa przez cały rok. W piątek, 25 października odleciał ostatni samolot Ryanair do stolicy Małopolski w tym sezonie. Połączenie zostało zawieszone na kilka miesięcy. Do kiedy?