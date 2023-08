i Autor: Andrea Piacquadio / CC0 / pexels.com, gk, Totalizator Sportowy To mu się opłaciło! Zamienił 3 złote na grubą forsę

Mieszkaniec Płotów (woj. zachodniopomorskie) z pewnością nie powie już "nie lubię poniedziałku", bo to właśnie ten dzień tygodnia przyniósł mu wyjątkowe szczęście. Wydał zaledwie 3 złote, by cieszyć się całkiem sporą kwotą, za którą będzie mógł sobie sprawić mnóstwo przyjemności. To była prawdopodobnie najlepsza inwestycja w jego życiu!