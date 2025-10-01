Polska powiększy się o 186 hektarów. Przylądek Pomerania przyjmie największe statki świata

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2025-10-01 7:52

W Świnoujściu rusza kluczowy etap budowy portu zewnętrznego. Podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej dla części lądowej inwestycji. Projekt obejmuje m.in. budowę torów kolejowych, dróg, parkingów oraz budynków dla służb sanitarnych. Inwestycja ma kosztować ponad 10 mld zł i jest kluczowa dla polskiej gospodarki morskiej. Nowy port ma być najbardziej wysuniętym na zachód portem w Polsce i ma przejąć jak największą liczbę ładunków z portów położonych na zachód od Świnoujścia.

Inwestycja za miliardy. Port kontenerowy przyjmie największe statki świata

i

Autor: gk/ Pixabay.com

Jak poinformował wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka, ta dokumentacja jest niezbędna, aby stworzyć terminal w części lądowej.

Przylądek Pomerania. Nowy port w Świnoujściu z ambitnymi planami

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. podpisał umowę z firmą Projmors Biuro Projektów Budownictwa Morskiego z Gdańska na opracowanie projektu funkcjonalno-użytkowego (PFU) oraz kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „Budowa dostępu lądowego do Głębokowodnego Terminalu Kontenerowego w porcie zewnętrznym w Świnoujściu”.

Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka podkreślił, że patrzy na rozwój tego przedsięwzięcia już nie tylko w perspektywie jednego terminala kontenerowego.

- Patrzymy na to szerzej, patrzymy na to ambitniej i tworzymy Przylądek Pomerania – powiedział Marchewka.

186 hektarów nowego lądu

W ramach Przylądka Pomerania powstanie 186 hektarów nowego lądu, z czego 70 hektarów zostanie przeznaczone pod terminal kontenerowy. Dzięki zmianie formy falochronu na zintegrowaną możliwe będzie wykorzystanie urobku z prac pogłębiarskich do stworzenia pirsu wraz z falochronem, w formie nowego półwyspu.

- To będzie nowy port, który da w przyszłości dużo większe możliwości, w porównaniu do tego, co planowano do tej pory i w porównaniu do tego, co jest teraz. Chcemy do tej inwestycji podejść w sposób ambitny, odważny, bo to będzie inwestycja na dziesiątki lat – podkreślił wiceminister.

Inwestycje towarzyszące budowie portu w Świnoujściu

Wiceminister Marchewka przekazał, że będzie to port najbardziej wysunięty za zachód, a jego celem będzie przejęcie jak największej liczby ładunków z portów, które są położone na zachód od Świnoujścia.

- Oprócz tego, że podejmujemy działania, które pozwalają na budowę terminala na lądzie i na wodzie, to realizujemy też krok po kroku działania związane z budową toru podejściowego o długości 70 kilometrów do Świnoujścia. Realizujemy także inwestycję, która dotyczy modernizacji Nadodrzanki, czyli linii kolejowej pomiędzy Świnoujściem a Wrocławiem – tłumaczył Arkadiusz Marchewka.

Wiceminister przypomniał, że na ukończeniu jest inwestycja związana z rozbudową drogi S3 na wysokości Świnoujścia.

- W ostatnich kilkunastu miesiącach przeprowadziliśmy szereg bardzo istotnych prac, które pozwoliły na uzyskanie decyzji lokalizacyjnej, decyzji środowiskowej, która po sądowych bojach jest utrzymana w mocy, dzięki której możemy realizować nasze działania – wymienił Marchewka. - Jeszcze w tym roku planujemy odebrać pozwolenie na budowę drogi technicznej, która jest niezbędna do tego, aby realizować tę inwestycję. Traktujemy terminal głębokowodny, rozbudowę portu w Świnoujściu, jako inwestycję priorytetową i kluczową dla polskiej gospodarki morskiej – dodał.

Inwestycja za miliardy

Inwestycja w Świnoujściu ma kosztować ponad 10 mld zł, zaprojektowana jest do obsługi największych statków transoceanicznych (do 400 m), które wpływają na Bałtyk.

Infrastrukturę terminala ma wybudować konsorcjum firm z Kataru i Belgii. Część morską będzie realizował Urząd Morski w Szczecinie. Terminal ma być zbudowany do 2029 r.

Najpiękniejsze polskie żaglowce zapozowały do historycznego zdjęcia
INWESTYCJE
PORT
ŚWINOUJŚCIE