Jak poinformował wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka, ta dokumentacja jest niezbędna, aby stworzyć terminal w części lądowej.

Przylądek Pomerania. Nowy port w Świnoujściu z ambitnymi planami

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. podpisał umowę z firmą Projmors Biuro Projektów Budownictwa Morskiego z Gdańska na opracowanie projektu funkcjonalno-użytkowego (PFU) oraz kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „Budowa dostępu lądowego do Głębokowodnego Terminalu Kontenerowego w porcie zewnętrznym w Świnoujściu”.

Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka podkreślił, że patrzy na rozwój tego przedsięwzięcia już nie tylko w perspektywie jednego terminala kontenerowego.

- Patrzymy na to szerzej, patrzymy na to ambitniej i tworzymy Przylądek Pomerania – powiedział Marchewka.

186 hektarów nowego lądu

W ramach Przylądka Pomerania powstanie 186 hektarów nowego lądu, z czego 70 hektarów zostanie przeznaczone pod terminal kontenerowy. Dzięki zmianie formy falochronu na zintegrowaną możliwe będzie wykorzystanie urobku z prac pogłębiarskich do stworzenia pirsu wraz z falochronem, w formie nowego półwyspu.

- To będzie nowy port, który da w przyszłości dużo większe możliwości, w porównaniu do tego, co planowano do tej pory i w porównaniu do tego, co jest teraz. Chcemy do tej inwestycji podejść w sposób ambitny, odważny, bo to będzie inwestycja na dziesiątki lat – podkreślił wiceminister.

Inwestycje towarzyszące budowie portu w Świnoujściu

Wiceminister Marchewka przekazał, że będzie to port najbardziej wysunięty za zachód, a jego celem będzie przejęcie jak największej liczby ładunków z portów, które są położone na zachód od Świnoujścia.

- Oprócz tego, że podejmujemy działania, które pozwalają na budowę terminala na lądzie i na wodzie, to realizujemy też krok po kroku działania związane z budową toru podejściowego o długości 70 kilometrów do Świnoujścia. Realizujemy także inwestycję, która dotyczy modernizacji Nadodrzanki, czyli linii kolejowej pomiędzy Świnoujściem a Wrocławiem – tłumaczył Arkadiusz Marchewka.

Wiceminister przypomniał, że na ukończeniu jest inwestycja związana z rozbudową drogi S3 na wysokości Świnoujścia.

- W ostatnich kilkunastu miesiącach przeprowadziliśmy szereg bardzo istotnych prac, które pozwoliły na uzyskanie decyzji lokalizacyjnej, decyzji środowiskowej, która po sądowych bojach jest utrzymana w mocy, dzięki której możemy realizować nasze działania – wymienił Marchewka. - Jeszcze w tym roku planujemy odebrać pozwolenie na budowę drogi technicznej, która jest niezbędna do tego, aby realizować tę inwestycję. Traktujemy terminal głębokowodny, rozbudowę portu w Świnoujściu, jako inwestycję priorytetową i kluczową dla polskiej gospodarki morskiej – dodał.

Inwestycja za miliardy

Inwestycja w Świnoujściu ma kosztować ponad 10 mld zł, zaprojektowana jest do obsługi największych statków transoceanicznych (do 400 m), które wpływają na Bałtyk.

Infrastrukturę terminala ma wybudować konsorcjum firm z Kataru i Belgii. Część morską będzie realizował Urząd Morski w Szczecinie. Terminal ma być zbudowany do 2029 r.

