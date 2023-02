i Autor: KPP Police Policyjny pościg za nietrzeźwym 37-latkiem. Naraził dzieci na niebezpieczeństwo

Nie uniknie kary

Policyjny pościg za nietrzeźwym 37-latkiem. Naraził dzieci na niebezpieczeństwo

Nie chciał zatrzymać się do policyjnej kontroli i rzucił się do ucieczki leśnymi drogami. W samochodzie była też jego partnerka i dwójka dzieci. 37-latek miał powody, by unikać spotkania ze stróżami prawa. Za swoje nieodpowiedzialne zachowanie wkrótce odpowie przed sądem.