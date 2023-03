Napadli go ludzie z ciemnego BMW. Później cała prawda wyszła na jaw

Gdy służby ratunkowe otrzymały informację o płonącym pustostanie, na miejsce pożaru skierowano m.in. policyjny patrol. Jako pierwsi dotarli funkcjonariusze z komisariatu Szczecin Nad Odrą, st. post. Mateusz Kończalik oraz post. Karolina Daśko.

Policjant, widząc wydobywający się ogień i dym, bez wahania wszedł do środka, aby sprawdzić, czy ktoś znajduje się wewnątrz. W piwnicy budynku funkcjonariusz zauważył leżącego na podłodze mężczyznę, który nie mógł wydostać się na zewnątrz o własnych siłach. Jego życie było w niebezpieczeństwie. Po trzech próbach wejścia do zadymionego pomieszczenia, udało mu się wynieść 56-latka w bezpieczne miejsce. Uratowany mężczyzna został przewieziony do szpitala.

Jak się okazuje, nie jest to pierwsza akcja ratunkowa tego policjanta. W sierpniu ubiegłego roku st. post. Mateusz Kończalik również uratował życie seniorki, która została uwięziona w budynku, w którym wybuchł pożar.

i Autor: KMP Szczecin Policjant wyniósł mężczyznę z płomieni. Uratował czyjeś życie ryzykując własnym

