Policjanci zatrzymali do kontroli osobowe audi. W bagażniku były dzieci!

Kto inny już by nie żył, a on... jeździł hulanogą! 25-latek pobił rekord!

Wszystko dzięki czujności innego kierowcy, który we wtorek, 31 października, wieczorem, zauważył, że w bagażniku audi znajdują się dzieci i zaniepokojony tą niecodzienną sytuacją powiadomił policję.

Po kilku minutach od zgłoszenia funkcjonariusze drogówki zatrzymali pojazd do kontroli na ul. Gdańskiej. Podczas interwencji okazało się, że kierowca rzeczywiście przewoził w części bagażowej pojazdu troje dzieci, które w żaden sposób nie były zabezpieczone. To jednak nie koniec. Funkcjonariusze ujawnili również, że przewoził on w samochodzie o jedną osobę za dużo niż pozwalały na to przepisy, a dorosła pasażerka nie miała zapiętych pasów bezpieczeństwa.

Jak informuje szczecińska policja, kierowca miał świadomość tego, co zrobił, chociaż policjantom tłumaczył, że dzieci były zmęczone i śpiące, więc postanowił rozłożyć siedzenie i udostępnić część bagażową pojazdu, by mogły się położyć.

Interwencja zakończyła się skierowaniem wniosku do sądu o ukaranie kierowcy.

Kierowco, czy zdałbyś egzamin na prawo jazdy? Rozwiąż quiz a przekonasz się! Pytanie 1 z 10 Czy w tej sytuacji kierowca ma obowiązek włączyć kierunkowskaz, by zasygnalizować zmianę pasa ruchu z lewego na prawy? Tak Nie Dalej