Rozpoznajecie go?

Policja szuka człowieka w kapeluszu. To prawdopodobnie on przyniósł niewybuch do urzędu w Gryfinie

Tajemniczy człowiek w kapeluszu przyszedł pod drzwi Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, by pozostawić tam... niewybuch! Policjanci opublikowali nagranie z kamery monitoringu, na którym uwieczniono sprawcę. Osoby, które rozpoznają człowieka, którego widać na zdjęciach, proszone są o kontakt z gryfińską komendą.