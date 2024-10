i Autor: Andrea Piacquadio / CC0 / pexels.com, gk, Totalizator Sportowy Polak zgarnął miliony w Eurojackpot. Zrobił to w banalny sposób

To była łatwa kasa!

Polak zgarnął miliony w Eurojackpot. Zrobił to w banalny sposób

W ostatnim losowaniu wprawdzie nie padła główna wygrana w kwocie 45 milionów złotych, jednak szczęście uśmiechnęło się do kilku osób, których stan konta bankowego znacznie się powiększy. Wśród nich jest również Polak, który niewielkim nakładem sił zgarnął siedmiocyfrową sumę i czeka go naprawdę luksusowe życie. Mówiąc krótko - to była bardzo łatwa kasa!