Ulica Kaszubska jest dosłownie jak powieść w odcinkach. Ma prawie półtora kilometra długości, jednak tak naprawdę to kilka krótkich odcinków, między którymi znajdują się różne "przeszkody" zaburzające jej ciągłość: Galeria Kaskada, areszt śledczy i do niedawna również plac Zwycięstwa. Każdy z nich jest zupełnie inny, zarówno pod względem natężenia ruchu, charakteru i architektury. Więcej o ulicy Kaszubskiej można przeczytać tutaj: Ta ulica jest jak powieść w odcinkach i jedyna taka w Szczecinie! Poznaj tajemnice ulicy Kaszubskiej!

Piesi się cieszą, kierowcy niekoniecznie. Ale czy słusznie?

Podczas przebudowy placu Zwycięstwa jeden z elementów zaburzających ciągłość ulicy Kaszubskiej został zlikwidowany. Obecnie, żeby przejść spod "Medicusa" w rejon biurowca "Posejdon" nie trzeba iść okrężną drogą przez Bramę Portową czy ul. Potulicką. Nowe przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów z sygnalizacją świetlną, zdecydowanie skrócił ten dystans, ułatwiając poruszanie się nie tylko w rejonie placu, ale też umożliwiając szybsze dojście do przystanków komunikacji miejskiej.

Odmiennego zdania są niektórzy kierowcy, którzy nie są zadowoleni, że sygnalizacja świetlna z przejściami dla pieszych znajduje się co kilkadziesiąt metrów. Jak twierdzą, utrudni to płynne poruszanie się samochodami po centrum miasta, gdyż co chwilę będzie trzeba się zatrzymywać. Ich obawy są raczej na wyrost, gdyż sygnalizacja została ustawiona w taki sposób, że na jednym cyklu można przejechać przez całą długość placu. Można nawet powiedzieć, że sygnalizacja świetlna jest dla nich ułatwieniem, gdyż części kierowców umożliwia włączenie się do ruchu od strony ul. Kaszubskiej przy biurowcu "Posejdon".

Uruchomienie przejścia dla pieszych w ciągu ul. Kaszubskiej jest również częściowym powrotem do dawnego układu komunikacyjnego. Kilkadziesiąt lat temu ta ulica w naturalny sposób przecinała plac Zwycięstwa, jednak podczas przebudowy układu komunikacyjnego na przełomie lat 60.i 70. XX wieku, zarówno przejazd jak i przejście zostało uniemożliwione.

QUIZ: "Poniemiecki" czy współczesny? Rozpoznajesz te budynki w Szczecinie? Pytanie 1 z 12 Jeden z najbardziej charakterystycznych budynków na placu Orła Białego to: przedwojenna kamienica, której podczas odbudowy pozbawiono bogatych zdobień budynek z czasów PRL, zbudowany na potrzeby państwowego przedsiębiorstwa Motozbyt Dalej