Pogoda w Szczecinie na weekend 19-21 czerwca

Mieszkańcy Szczecina w najbliższy weekend doświadczą bardzo zmiennej pogody. Chociaż termometry pokażą wysokie wartości, to nie zabraknie też chmur i deszczu. Szczególnie jeden dzień wyróżni się na tle pozostałych, łącząc w sobie letni upał z gwałtownym opadem. Warto więc na bieżąco śledzić rozwój sytuacji, by aura nie zaskoczyła podczas weekendowego odpoczynku.

Piątek: ciepłe i pochmurne wejście w weekend

Weekend rozpocznie się w Szczecinie dość ciepło, ale pochmurnie. W piątek, 19 czerwca, termometry wskażą maksymalnie około 27 stopni Celsjusza, a minimalna temperatura w nocy wyniesie około 18°C. Na niebie dominować będzie duże zachmurzenie, z którego mogą pojawić się niewielkie opady deszczu. Wiatr będzie raczej słaby, jego prędkość nie powinna przekraczać 2 m/s. Będzie to więc spokojny, choć nie w pełni słoneczny dzień.

Sobota: upał i gwałtowny deszcz

Sobota, 20 czerwca, zapowiada się jako najbardziej dynamiczny i jednocześnie najcieplejszy dzień weekendu. Temperatura w Szczecinie poszybuje w górę aż do 34 stopni Celsjusza. To będzie prawdziwie letni upał, jednak aura będzie miała też drugie, mniej przyjemne oblicze. Prognozy wskazują na intensywne opady deszczu, które mogą przynieść nawet 26 mm wody. Towarzyszyć im będzie umiarkowane zachmurzenie oraz silniejszy wiatr, wiejący z prędkością około 4 m/s. To zdecydowanie dzień, w którym pogoda może zaskoczyć.

Niedziela: wyraźne ochłodzenie i mniej opadów

Po gorącej sobocie, niedziela 21 czerwca przyniesie wyraźne uspokojenie i ochłodzenie. Temperatura maksymalna spadnie do około 26 stopni Celsjusza. Noc z niedzieli na poniedziałek będzie też najchłodniejsza w całym weekendzie – termometry mogą pokazać zaledwie 15°C. Opady deszczu wciąż będą możliwe, ale ich intensywność znacznie osłabnie w porównaniu z sobotą. Wiatr również straci na sile, osiągając prędkość około 3 m/s.

Jak spędzić ten weekend w Szczecinie?

Zmienność aury sprawia, że plany na weekend warto dobrze przemyśleć. Piątek, mimo chmur, może być jeszcze dobrą okazją do spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Sobota, z uwagi na prognozowany upał i intensywne opady deszczu, to dzień, który może sprzyjać aktywnościom pod dachem. To dobra okazja, by odwiedzić kryte obiekty kulturalne lub spędzić czas w kawiarni. Niedziela z kolei, ze spokojniejszą aurą i niższą temperaturą, znów może zachęcać do spacerów, choć warto mieć przy sobie parasol na wypadek słabych opadów.

Dane pogodowe: OpenWeather