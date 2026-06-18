Polska plaża z Błękitną Flagą po raz 21. Kąpielisko znów zachwyca turystów

Błękitna Flaga dla Świnoujścia

Błękitna Flaga to jedno z najbardziej prestiżowych międzynarodowych wyróżnień przyznawanych plażom, kąpieliskom i marinom. Certyfikat otrzymują miejsca spełniające surowe wymagania dotyczące jakości wody, bezpieczeństwa, infrastruktury turystycznej oraz działań na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej.

W 2026 roku Kąpielisko Morskie w Świnoujściu zostało uhonorowane Błękitną Flagą już po raz 21. z rzędu. To jeden z najlepszych rezultatów w kraju, potwierdzający niezmiennie wysoki standard tego miejsca utrzymywany od ponad dwóch dekad. Wyróżnienie trafiło również do kąpieliska Świnoujście-Przytór, które zdobyło Błękitną Flagę po raz drugi.

Świnoujskie kąpielisko na szczycie. Sukces trwający dwie dekady

Otrzymanie tak ważnego odznaczenia wiąże się z nieco rygorystycznym przestrzeganiem wytycznych dotyczących ochrony natury, łatwego dostępu do sanitariatów i ratownictwa wodnego. Włodarze oraz mieszkańcy nadmorskiej miejscowości mają więc pełne powody do zadowolenia, ponieważ kolejny rok przyniósł im niekwestionowany sukces na arenie turystycznej. Osoby zainteresowane ostatecznym wyglądem tych malowniczych terenów mogą obejrzeć udostępnione poniżej fotografie przygotowane w specjalnej galerii.

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Najlepsza plaża nad Bałtykiem znów z prestiżowym wyróżnieniem - Świnoujście

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Władze kurortu wyznaczyły oficjalną datę inauguracji letnich kąpieli na 20 czerwca 2026 roku. Kluczowym momentem zaplanowanego wydarzenia będzie uroczyste wciągnięcie na maszt charakterystycznego błękitnego materiału, co formalnie otworzy okres wypoczynkowy na jednym z najchętniej wybieranych i najlepiej ocenianych fragmentów polskiego wybrzeża.