Prezent dla odwiedzających

Podziwiaj panoramę Szczecina za darmo z tarasu Morskiego Centrum Nauki

To wyjątkowa okazja, by zobaczyć panoramę Szczecina z dachu Morskiego Centrum Nauki. Od czwartku, 1 czerwca, taras widokowy będzie dostępny dla zwiedzających. Co bardzo istotne, wstęp będzie bezpłatny. Warto jednak mieć na uwadze, że ta "promocja" będzie obowiązywać tylko przez pewien czas.