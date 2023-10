Awaria

Pod samochodem zapadła się jezdnia. Mieszkańcy Pomorzan bez wody w kranach

Do niecodziennego zdarzenia doszło we wtorkowy poranek (24.10) na szczecińskich Pomorzanach. Na ul. Smolańskiej zapadła się jezdnia pod przejeżdżającym samochodem. Przyczyną była awaria magistrali wodociągowej o średnicy 300 mm. Mieszkańcy okolicznych budynków zostali pozbawieni dostępu do bieżącej wody. Na miejscu pracują służby.