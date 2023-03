Pociąg już się zbliżał. W ostatniej chwili ściągnęli nastolatkę z torów

Wywiadowcy ze szczecińskiej komendy otrzymali niepokojącą informację o nastolatce, która wysłała do swojej mamy alarmującego SMS-a. Przekazała w nim, że chce targnąć się na swoje życie. Dołączyła do niego zdjęcie, które wskazywało, że dziewczyna znajduje się w okolicy torów kolejowych. Sytuacja była bardzo poważna, liczyła się dosłownie każda minuta.

Funkcjonariusze natychmiast pojechali w miejsce, gdzie mogła znajdować się zdesperowana nastolatka. Rzeczywiście tam była. Jak się okazało, policjanci przybyli dosłownie w ostatniej chwili. Nastolatka stała na torach, w odległości niecałych 200 metrów od jadącego pociągu. Błyskawicznie ściągnęli ją z torów. Dziewczyna była roztrzęsiona i mocno zestresowana.

Na miejsce przyjechali ratownicy medyczni, którzy zajęli się nastolatką i przewieźli ją do szpitala, gdzie trafiła pod specjalistyczną opiekę.

Gdzie szukać pomocy?

Prośba o pomoc nie jest wstydem. Każdemu mogą zdarzyć się gorsze chwile czy niepowodzenia i - co bardzo ważne - nikt nie musi być sam z problemami. Na terenie całego kraju funkcjonują instytucje, których przedstawiciele są gotowi nieść pomoc.

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów.

Jeżeli w twoim otoczeniu znajduje się osoba, której zachowanie może wskazywać na depresję lub myśli samobójcze, nie pozostawaj obojętny! Jeżeli odbierasz od kogoś z naszych bliskich lub znajomych niepokojące sygnały, również nie powinieneś zignorować żadnej informacji. Dla nas może to być błaha sprawa, dla kogoś niestety problem nie do pokonania. Takiej osobie należy pomóc, zgłaszając sytuację do instytucji pomocowych.

Gdzie można szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu: 121 212

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

