Prokuratura Rejonowa Szczecin-Niebuszewo zakończyła postępowanie w sprawie wypadku, do którego doszło ponad rok temu, 5 maja 2022 r., na ulicy Cyryla i Metodego. Pieszy, chcąc przejść przez jezdnię, zachował się bardzo nieostrożnie, wchodząc przed nadjeżdżający motocykl, co skutkowało wypadkiem. Poszkodowany został motocyklista.

Jak informuje Prokuratura Okręgowa w Szczecinie, pieszy "nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, że nieprawidłowo obserwował jezdnię i nie zachowując szczególnej ostrożności wszedł na jezdnię zza przeszkody, pomimo posiadania ograniczonej widoczności tego co się na niej dzieje, w wyniku czego kierujący motocyklem celem uniknięcia kontaktu z pieszym został zmuszony do gwałtownego hamowania, na skutek którego to zdarzenia pokrzywdzony przewrócił się na jezdnię wraz z motocyklem i doznał obnażeń ciała w postaci krwiaka w okolicy głowy i uda prawego, co spowodowało u niego rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 7 dni w rozumieniu art. 157 § 1 k.k."

Sprawca wypadku nie był wcześniej karany. Zastosowano wobec niego zabezpieczenie majątkowe.

Do sądu trafił już akt oskarżenia, co oznacza, że mężczyzna wkrótce odpowie za swój czyn przed wymiarem sprawiedliwości. Za nieumyślne spowodowanie wypadku grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.

