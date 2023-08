Unikat na światową skalę

Cicha Moc to łódź absolutnie wyjątkowa. Jest to projekt unikalny w skali światowej. To pierwsza, motorowa łódź rekreacyjna, napędzana silnikiem wodorowo-elektrycznym. Jednostka ma sześć metrów, jednocześnie płynąć nią będzie mogło sześć osób, a całość została wykonana zgodnie z najwyższymi standardami ekologicznymi.

- Wspólnie z naszymi partnerami, pod patronatem Prezydenta Szczecina, zrealizowaliśmy ten unikalny w skali światowej projekt – pierwszą rekreacyjną łódź motorową w klasie do 6 metrów o napędzie wodorowym - mówi Bohdan Kryk, prezes zarządu spółki CS Kompozyty. - Twórcą napędu jest szczecińska firma mPower, cieszymy się, że szczecińska myśl technologiczna zostanie zaprezentowana w tym niezwykłym projekcie. Żywice, żelkoty i kleje wykorzystane przy tej łodzi pochodzą od naszych partnerów, którzy przygotowali najbardziej ekologiczne rozwiązania, jak to tylko jest możliwe. Budując łódź staraliśmy się zadbać o zarówno o aspekty ekologiczne i praktyczne: konstrukcja jest dość prosta, ale jednocześnie projekt sprawia, że być może uda się wykorzystać te koncepcje szerzej i nie będzie to pomysł na który stać będzie tylko szejków w Dubaju.

"Technologia jak w projektach Tesli czy Jaguara"

Koncepcja techniczna oraz projekt silnika jest autorstwa firmy mPower ze Szczecina. Jak mówi Marcin Hołub, prezes zarządu spółki mPower, firma jest zaangażowana obecnie w kilka inicjatyw wykorzystujących wodór. Pierwiastek ten staje się realną alternatywą dla paliw kopalnych.

- To są rozwiązania napędowe w pełni zbieżne z najnowszymi trendami – mówi Marcin Hołub. - Silniki mają najnowocześniejszą architekturę porównywalną do tej stosowanej w przypadku elektromobilności na kołach, zupełnie jak w samochodach marki Tesla, Jaguar czy Mercedes. Minimalizujemy gabaryty i wprowadzamy masę nowych rozwiązań technicznych, jesteśmy innowacyjni i tutaj nie idziemy na żadne kompromisy. Zespół konstruktorów i technologów mPower kolejny raz potwierdził swoją wyjątkowość.

Jak dodaje prezes szczecińskiej spółki, komponent wodorowy jest dostosowany do tego projektu.

- W jednostce tego typu i tych rozmiarów nie słyszeliśmy o takim rozwiązaniu – dodaje Marcin Hołub. - Całość będzie zasilana przez dostępne przemysłowo butle z wodorem aby rozwiązać problem tankowania. Wodór nie jest tu hasłem marketingowym, a realnym zasobnikiem energii. To będzie mała elektrownia wodorowa, to zaawansowany technologiczny system. Nie było łatwo, ale na pewno było ciekawie .

Chrzest podczas Żagli 2023

Chrzest Cichej Mocy odbędzie się 19 sierpnia 2023 podczas imprezy Żagle 2023. Weźmie w nim udział prezydent Szczecina Piotr Krzystek. Matką chrzestną łodziy będzie Laura Hołowacz, prezes zarządu grupy CSL, założycielka Starej Rzeźni na szczecińskiej Łasztowni oraz honrowa ambasadorka Szczecina.

- Bardzo się ucieszyłam, bo nie spodziewałam się, że mogę być matką chrzestną łodzi napędzanej silnikiem elektryczno-wodorowym – mówi Laura Hołowacz. - To sprawa związana ze środowiskiem naturalnym, musimy szerzyć świadomość ekologiczną, a łódź jest mi bliska, jako osobie pasjonującej się wodą i żeglarstwem.

Laura Hołowacz nie ukrywa, że jest "zakochana w wodorze" i wierzy, że ta technologia stanie się coraz bardziej powszechna.

- Ja jestem zakochana w wodorze, to jest miłość gospodarcza, która powoduje, że czytam, znajduję informacje o wodorze i chciałabym, by ta technologia była wykorzystywana praktycznie coraz szerzej – dodaje matka chrzestna Cichej Mocy. - Świadomość jest ważna, by chronić środowisko. Nie wiele trzeba, by następne pokolenia odziedziczyły po nas zdegradowane środowisko. Docenienie wodoru to działanie ekologiczne, ale także biznesowe i ekonomiczne. Przedsiębiorcy muszą poszerzać spektrum swojego działania tak, by eksplorować nowe rozwiązania energetyczne.

