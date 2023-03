Pani sołtys się zdenerwowała. "Zakazuję mieszkańcom Szczecina przyjazdu na plażę". W sieci zawrzało

Sałatka jarzynowa: co dodać, by miała niezapomniany smak? Poznaj przepis Magdy Gessler i Ewy Wachowicz na Wielkanoc

Małgorzata Siemianowska opublikowała na Facebooku film, w którym żali się na przepustowość ronda przy węźle Głębokie. Jak twierdzi, zostało ono skonstruowane w taki sposób, że nie ma odpowiedniej przepustowości od strony Polic i mimo petycji wystosowanej do prezydenta Szczecina, nie zrobiono nic, by tę przepustowość poprawić. Rzeczywiście, ulica Zegadłowicza nie jest w tym miejscu zbyt szeroka, gdyż z jednej strony znajduje się jezioro, a z drugiej las. Dodatkowo jest to jedna z dwóch głównych dróg prowadzących z Polic do Szczecina, więc każdego dnia w godzinach komunikacyjnego szczytu tworzą się korki. Sytuację utrudnia też przebudowa ulicy Modrej, gdyż objazd został zorganizowany przez Głębokie, co sprawia, że rondo jest jeszcze bardziej zakorkowane.

"Zakazuję mieszkańcom Szczecina przyjeżdżać do Trzebieży na plażę"

Pani sołtys zdenerwowana faktem, że mieszkańcom gminy Police utrudnia się wjazd do Szczecina, postanowiła zareagować w nieco żartobliwy sposób i ogłosić "zakaz wjazdu do Trzebieży dla mieszkańców Szczecina".

- Wpadłam na taki pomysł, że skoro pan prezydent Krzystek dba tylko i wyłącznie o mieszkańców Szczecina, to ja zadbam o interesy Trzebieży, więc co za tym idzie, zakazuję mieszkańcom Szczecina przyjeżdżać do Trzebieży na plażę. No sorry, taki mamy klimat - skwitowała pani sołtys.

W opisie filmu Małgorzata Siemianowska podkreśliła, że jest to tylko żart. "Oczywistym jest że nikomu nie zakazuje przyjazdu do Trzebieży. Ten film ma na celu wzbudzić kontrowersje, by zwrócić uwagę na problem" - czytamy.

Żart wywołał prawdziwą burzę w sieci

Okazało się jednak, że nie wszyscy zrozumieli formę przekazu i wszystkim przypadła ona do gustu. W mediach społecznościowych zawrzało i rozpoczęła się prawdziwa awantura między mieszkańcami Szczecina i gminy Police. Wiele osób wytknęło pani sołtys, że trochę przesadziła. Byli też tacy, którzy poparli ją w stu procentach.

"W takim razie, zakaz wjazdu w drugą stronę!"

"Jakby szczecinianie tam nie przyjeżdżali i nie zostawiali swoich pieniążków to niczego by tam nie było. Tam już nawet ptaki zawracają."

"Taki żart. To idźmy dalej, zakaz wjazdu do Szczecina i zobaczymy dokąd pójdą do roboty i szkoły. Mało w kraju podziałów. Żart trzeba jednak trochę przemyśleć."

"No to handlowcy na terenie plaży z Trzebieży, bardzo się cieszą decyzją pani sołtys, no nie?"

"Sortowania Polaków ciąg dalszy."

"Czyżby do g***oburzy Toruń-Bydgoszcz miała dołączyć Szczecin-Trzebież?"

"Małgorzata Ty się zastanów nad karierą w stand-up!"

"Od lat Police traktowane są z góry. Teraz widać to jaskrawo."

- czytamy w komentarzach.

Inwestycje poprawią sytuację?

Pozostaje mieć nadzieję, że sytuacja nieco poprawi się po zakończeniu przebudowy ulicy Modrej na Bezrzeczu, co powinno nastąpić w ciągu najbliższych miesięcy. W planach jest również budowa nowej drogi, która ułatwi dojazd do Szczecina od strony Dobrej i Wołczkowa. Sporo zmieni się również po wybudowaniu Zachodniej Obwodnicy Szczecina, jednak na tę ostatnią inwestycję jeszcze trochę poczekamy. Póki co, w korkach stoją zarówno mieszkańcy Szczecina, Polic, a także pozostałych miejscowości położonych na północ i zachód od Szczecina.

Pani sołtys zaskakuje nie po raz pierwszy

To nie pierwsza sytuacja, gdy o pani sołtys zrobiło się głośno. Małgorzata Siemianowska zasłynęła już kilka lat temu dość nietypową akcją skierowaną w wandali. Na przystanku autobusowym, który był regularnie dewastowany, powiesiła worek bokserski, by zamiast na wiacie przystankowej, można było na nim wyładować swoją energię.

