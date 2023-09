i Autor: Facebook / Prezydent Szczecina Paliwo na Orlenie tańsze niż w hurcie. W Szczecinie tankują nawet miejskie autobusy

Korzysta, kto może!

W ostatnim czasie kierowców na stacjach benzynowych spotyka miła niespodzianka. Ceny paliw na Orlenie poszybowały w dół. Za litr benzyny możemy zapłacić niecałe 6 złotych, co zachęca do tankowania pod przysłowiowy "korek". Benzyna czy olej napędowy u państwowego giganta paliwowego jest tańsza niż w hurcie, co doprowadza do niecodziennych sytuacji, takich jak w Szczecinie.