Gigantyczny hotel Gołębiewski w Pobierowie, mający być wizytówką polskiego wybrzeża, napotyka na kolejne opóźnienia.

Mimo zaawansowania budowy jednego skrzydła, brak kluczowych decyzji administracyjnych blokuje otwarcie obiektu.

Prawdopodobne jest, że otwarcie hotelu nastąpi dopiero w 2026 roku, a nie, jak wcześniej zakładano, w 2025 roku.

Dowiedz się, co dokładnie stoi na przeszkodzie w uruchomieniu tej monumentalnej inwestycji i jakie są prognozy na przyszłość!

Hotel Gołębiewski w Pobierowie

Hotel w Pobierowie imponuje rozmachem. To 11 pięter i dwie podziemne kondygnacje z parkingami, ponad 1100 pokoi dla blisko 3 tys. gości, kompleks basenów, SPA, sala kinowa i zaplecze gastronomiczne. Pracę znajdzie tu około 500 osób. Budowa nadmorskiego giganta rozpoczęła się w 2017 roku i pierwotnie miała trwać cztery lata. Dziś, osiem lat później, wciąż daleko do finału. Zrealizowano jedno skrzydło budynku, ale drugie nadal jest w budowie.

Kiedy będzie otwarcie hotelu Gołębiewski w Pobierowie?

Jak poinformowała w rozmowie z "Faktem" Karolina Myroniuk, dyrektor Wydziału Inwestycji i Kształtowania Środowiska w gminie Rewal, obecnie prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej. Sprawa utknęła na etapie uzupełniania dokumentów i uzgodnień z instytucjami opiniującymi, m.in. Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska i Państwowym Inspektorem Sanitarnym.

Zazwyczaj takie decyzje wydaje się w ciągu około dwóch miesięcy, ale czas ten liczony jest dopiero od złożenia kompletnego wniosku. Na dziś trudno więc przewidzieć, kiedy inwestor otrzyma wszystkie potrzebne zgody.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Dzięki uprzejmości portalu Eska.pl zamieszczamy poniżej zdjęcia hotelu Gołębiewski w Pobierowie

Kiedy otwarcie nowego Hotelu Gołębiewski?

Patrząc na tempo prac i formalności, coraz mniej realne wydaje się uruchomienie hotelu jeszcze w 2025 roku. Coraz częściej mówi się, że nadmorski gigant przyjmie pierwszych turystów dopiero w sezonie letnim 2026. Dla mieszkańców i turystów oznacza to kolejne miesiące oczekiwania na uruchomienie obiektu, który miał stać się symbolem luksusu na polskim wybrzeżu i potężnym impulsem dla lokalnej gospodarki.