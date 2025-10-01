Otwarcie nadmorskiego giganta ponownie przesunięte? Topnieją szanse na otwarcie w 2025

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-10-01 5:30

Miał być wizytówką polskiego wybrzeża i jednym z największych hoteli w Europie. Tymczasem inwestycja w Pobierowie od lat zmaga się z problemami, które skutecznie opóźniają jej zakończenie. Choć jedno skrzydło hotelu Gołębiewski jest już gotowe, to na przyjęcie pierwszych gości wciąż nie ma szans. Wszystko przez brak kluczowych decyzji administracyjnych.

Szczecin SE Google News
  • Gigantyczny hotel Gołębiewski w Pobierowie, mający być wizytówką polskiego wybrzeża, napotyka na kolejne opóźnienia.
  • Mimo zaawansowania budowy jednego skrzydła, brak kluczowych decyzji administracyjnych blokuje otwarcie obiektu.
  • Prawdopodobne jest, że otwarcie hotelu nastąpi dopiero w 2026 roku, a nie, jak wcześniej zakładano, w 2025 roku.
  • Dowiedz się, co dokładnie stoi na przeszkodzie w uruchomieniu tej monumentalnej inwestycji i jakie są prognozy na przyszłość!

Hotel Gołębiewski w Pobierowie

Hotel w Pobierowie imponuje rozmachem. To 11 pięter i dwie podziemne kondygnacje z parkingami, ponad 1100 pokoi dla blisko 3 tys. gości, kompleks basenów, SPA, sala kinowa i zaplecze gastronomiczne. Pracę znajdzie tu około 500 osób. Budowa nadmorskiego giganta rozpoczęła się w 2017 roku i pierwotnie miała trwać cztery lata. Dziś, osiem lat później, wciąż daleko do finału. Zrealizowano jedno skrzydło budynku, ale drugie nadal jest w budowie. 

Polecany artykuł:

Ten zawód robi w Polsce furorę. Zarobki przebijają nawet branżę IT

Kiedy będzie otwarcie hotelu Gołębiewski w Pobierowie?

Jak poinformowała w rozmowie z "Faktem" Karolina Myroniuk, dyrektor Wydziału Inwestycji i Kształtowania Środowiska w gminie Rewal, obecnie prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej. Sprawa utknęła na etapie uzupełniania dokumentów i uzgodnień z instytucjami opiniującymi, m.in. Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska i Państwowym Inspektorem Sanitarnym.

Zazwyczaj takie decyzje wydaje się w ciągu około dwóch miesięcy, ale czas ten liczony jest dopiero od złożenia kompletnego wniosku. Na dziś trudno więc przewidzieć, kiedy inwestor otrzyma wszystkie potrzebne zgody.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Dzięki uprzejmości portalu Eska.pl zamieszczamy poniżej zdjęcia hotelu Gołębiewski w Pobierowie, zachęcamy do sprawdzenia!

Hotel Gołębiewski w Pobierowie przypomina z daleka ogromny okręt pasażerski
13 zdjęć

Kiedy otwarcie nowego Hotelu Gołębiewski?

Patrząc na tempo prac i formalności, coraz mniej realne wydaje się uruchomienie hotelu jeszcze w 2025 roku. Coraz częściej mówi się, że nadmorski gigant przyjmie pierwszych turystów dopiero w sezonie letnim 2026. Dla mieszkańców i turystów oznacza to kolejne miesiące oczekiwania na uruchomienie obiektu, który miał stać się symbolem luksusu na polskim wybrzeżu i potężnym impulsem dla lokalnej gospodarki.

Sonda
Czy korzystałeś kiedyś z hotelu Gołębiewski?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

HOTEL
POBIEROWO