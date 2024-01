Oto najlepiej płatne zawody w Polsce! Królewska pensja to nie wszystko

Wskazanie najlepiej płatnych zawodów, wbrew pozorom wcale nie jest prostym zadaniem. Niemal w każdej branży i każdej profesji można być prawdziwym ekspertem w swojej dziedzinie i mistrzem w swoim fachu, a co za tym idzie - zarabiać krocie. Można też być przedstawicielem danego zawodu, jednak nie wyróżniać się szczególnymi osiągnięciami i zarabiać adekwatnie do wykonywanych zadań, czyli niewiele.

Najlepiej płatne zawody w Polsce

Powstaje wiele rankingów, które przedstawiają najlepiej płatne zawody, jednak często różnią się one od siebie, gdyż często zostają zawężone do jednej lub co najwyżej kilku branż. Spośród nich najbardziej uniwersalny okazał się ten przygotowany przez SalaryExplorer, w którym uwzględniono najróżniejsze zawody, nie skupiając się na konkretnej dziedzinie gospodarki. Szczegóły znajdziecie w poniższej galerii.

Warto również dodać, że sama pensja, która już jest dość wysoka to nie wszystko, co składa się na korzyści osiągane w ramach wykonywanego zawodu. W wielu branżach dodatkowym "bonusem" jest np. służbowy samochód, podróże w odległe, często nawet egzotyczne miejsca czy uczestnictwo w ciekawych wydarzeniach, szkoleniach czy spotkaniach. I chociaż nie są one przeliczane na pieniądze, często są atrakcyjnym dodatkiem do wynagrodzenia.

Quiz. Arborysta, dekarz, groomer. Czy wiesz, czym się zajmują? Szybki test o zawodach Pytanie 1 z 10 1. Arborysta opiekuje się: więźniami drzewami końmi Dalej