Oszukują na wodę niezdatną do picia. Seniorzy na celowniku naciągaczy

Oszuści wykazują się wyjątkową kreatywnością i mają różne metody, by wyłudzić od swoich ofiar nawet ostatnie oszczędności. Jedną z takich metod są spotkania organizowane w hotelach, podczas których uczestnicy zachęcani są do zakupu garnków, koców czy innych przedmiotów, które mają wręcz "magiczne" właściwości. Dzięki specjalnym technikom manipulacji, wiele osób wydaje ogromne pieniądze, często pozbywając się ostatnich oszczędności lub zadłużając się, by kupić towar niskiej jakości. Do szczecińskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji dotarły sygnały, że ostatnio bardzo popularne stały się spotkania dotyczące filtrów do wody, która - zdaniem organizatorów - jest nieprzydatna do spożycia.

- Do ZWiK zadzwoniła starsza pani, informując o spotkaniu, podczas którego oferowane były specjalne filtry. Ich koszt to kilka, a nawet kilkanaście tysięcy złotych - informuje Hanna Pieczyńska, rzeczniczka ZWiK w Szczecinie. - Na spotkaniu osoby starsze informowane były, że woda w Szczecinie jest niezdatna do spożycia i ma ponad "500 jednostek zanieczyszczeń". Po montażu filtra ilość zanieczyszczeń ma spaść zaledwie do kilku jednostek.

Jest to oczywiście nieprawda. Informacje przekazywane przez handlowców mają na celu wywołać lęk i zmobilizować ewentualnych klientów do zakupu oferowanych przez nich produktów i poniesienia przy tym ogromnych kosztów.

- Apelujemy, żeby uczulić naszych rodziców i dziadków na podobne praktyki oszustów - podkreśla Hanna Pieczyńska. - Nie ma potrzeby montowania specjalnych filtrów, a woda w Szczecinie nie jest zanieczyszczona. Do wszelkich tego typu zakupów należy podchodzić z dużym dystansem i rozwagą i nie dać się złapać na fałszywe informacje.

Jak dodaje rzeczniczka ZWiK, w Stacji Uzdatniania Wody odbywa się cały szereg różnych procedur i procesów, aby woda w kranach była najwyższej jakości. Są to:

dezynfekcja wstępna ozonem (O3),

koagulacja,

sedymentacja,

filtracja przez złoże antracytowo-piaskowe,

utlenianie pośrednie ozonem (O3),

filtracja przez złoże z granulowanym węglem aktywnym,

dezynfekcja końcowa dwutlenkiem chloru (ClO2).

- To, co płynie do Szczecina nie ustępuje jakością wodom butelkowanym, woda jest specjalnie filtrowana - dodaje Hanna Pieczyńska.

