Oszukała go "amerykańska żołnierka"! Mieszkaniec Stargardu stracił tysiące dolarów!

Oszustwo na duże pieniądze

Ofiarą oszustów padają nie tylko seniorzy i nie tylko metodą "na wnuczka". Przestępcy wymyślają coraz to bardziej nietypowe sposoby, by w łatwy sposób zdobyć pieniądze od nieświadomych osób. Do dość niecodziennego oszustwa doszło ostatnio w Stargardzie, gdzie jeden z mieszkańców padł ofiarą "amerykańskiej żołnierki", która wyłudziła od niego prawie 9 tysięcy dolarów!