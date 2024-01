W dwóch kolejnych dniach, 24 i 25 stycznia synoptycy przewidują wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 90 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Jeszcze mocniej powieje w pasie nadmorskim, gdzie wiatr może osiągnąć w porywach prędkość do 110 km/h. Lokalnie mogą wystąpić również burze.

Mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego otrzymali we wtorek wiadomości z alertem RCB z ostrzeżeniem przed silnym wiatrem i jego skutkami, m.in. przerwami w dostawie prądu. Czytamy w nim również, że należy zabezpieczyć przedmioty, które mogą zostać porwane przez podmuchy wiatru.

i Autor: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa Alert RCB

Quiz. Przysłowia o pogodzie Pytanie 1 z 10 Gdy na święty Józef bociek przybędzie, to... śniegu już nie będzie mokro będzie wszędzie pojawią się żołędzie Dalej