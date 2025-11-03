Ostrzelali kamienicę w centrum miasta. Jeden z nich miał w domu cały arsenał

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-11-03 15:20

Szczecińscy policjanci zatrzymali trzech mężczyzn, którzy są podejrzani o uszkodzenie szyb w kamienicy na ul. Mazurskiej. Mężczyźni rzucali materiały pirotechniczne i użyli przedmiotu przypominającego broń. Najgroźniejszy z nich, 25-latek, został aresztowany na trzy miesiące. Mężczyzna gromadził, posiadał i amatorsko wytwarzał materiały wybuchowe, które mogły zagrażać życiu i zdrowiu mieszkańców. Sprawą zajmuje się policja i prokuratura.

Ostrzelali kamienicę w centrum Szczecina

Przypomnijmy, 21 października na ul. Mazurskiej w Szczecinie doszło do niebezpiecznego incydentu. Trzej mężczyźni uszkodzili szyby w budynku, rzucając materiały pirotechniczne i strzelając z przedmiotu przypominającego broń. Ich działania zagrażały mieszkańcom kamienicy. Sprawa od razu stała się priorytetem dla lokalnej policji.

Policja zatrzymała pirotechników z Mazurskiej

Funkcjonariusze przeprowadzili liczne czynności operacyjne. Analizowali materiały dowodowe, ustalali tożsamość sprawców i opublikowali ich wizerunki w mediach społecznościowych.

W czwartek wieczorem kryminalni z Komisariatu Policji Szczecin–Niebuszewo wraz z policjantami z Wydziału Wywiadowczego KMP w Szczecinie zatrzymali głównego prowodyra – 25-latka. W jego mieszkaniu policjanci ujawnili i zabezpieczyli materiały pirotechniczne oraz substancje i urządzenia wybuchowe, które mężczyzna amatorsko wytwarzał.

„Zebrane dowody pozwoliły przedstawić mu dwa zarzuty; decyzją sądu 25-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące”

– informuje Komenda Miejska Policji w Szczecinie.

Dzień później kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie zatrzymali pozostałych dwóch mężczyzn – 25-latka i 23-latka. Oboje usłyszeli zarzuty. 23-latek trafił na miesiąc do aresztu, trzeci z zatrzymanych został objęty policyjnym dozorem.

Mieszkańcy Szczecina mogą spać spokojnie? Policja apeluje o czujność

Dzięki szybkiej i skoordynowanej akcji policji wszyscy uczestnicy zdarzenia zostali zatrzymani, a niebezpieczne materiały zabezpieczone. Sprawa jest w toku – policjanci i prokuratura prowadzą dalsze czynności procesowe.

Policja apeluje do mieszkańców o niezwłoczne zgłaszanie wszelkich podejrzanych zachowań. Informacje można przekazywać pod numerem alarmowym 112 lub kontaktując się z najbliższą jednostką policji.

