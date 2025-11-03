Ostrzelali kamienicę w centrum miasta. Jeden z nich miał w domu cały arsenał

Spis treści
Ostrzelali kamienicę w centrum Szczecina
Przypomnijmy, 21 października na ul. Mazurskiej w Szczecinie doszło do niebezpiecznego incydentu. Trzej mężczyźni uszkodzili szyby w budynku, rzucając materiały pirotechniczne i strzelając z przedmiotu przypominającego broń. Ich działania zagrażały mieszkańcom kamienicy. Sprawa od razu stała się priorytetem dla lokalnej policji.
Policja zatrzymała pirotechników z Mazurskiej
Funkcjonariusze przeprowadzili liczne czynności operacyjne. Analizowali materiały dowodowe, ustalali tożsamość sprawców i opublikowali ich wizerunki w mediach społecznościowych.
W czwartek wieczorem kryminalni z Komisariatu Policji Szczecin–Niebuszewo wraz z policjantami z Wydziału Wywiadowczego KMP w Szczecinie zatrzymali głównego prowodyra – 25-latka. W jego mieszkaniu policjanci ujawnili i zabezpieczyli materiały pirotechniczne oraz substancje i urządzenia wybuchowe, które mężczyzna amatorsko wytwarzał.
„Zebrane dowody pozwoliły przedstawić mu dwa zarzuty; decyzją sądu 25-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące”
– informuje Komenda Miejska Policji w Szczecinie.
Dzień później kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie zatrzymali pozostałych dwóch mężczyzn – 25-latka i 23-latka. Oboje usłyszeli zarzuty. 23-latek trafił na miesiąc do aresztu, trzeci z zatrzymanych został objęty policyjnym dozorem.
Mieszkańcy Szczecina mogą spać spokojnie? Policja apeluje o czujność
Dzięki szybkiej i skoordynowanej akcji policji wszyscy uczestnicy zdarzenia zostali zatrzymani, a niebezpieczne materiały zabezpieczone. Sprawa jest w toku – policjanci i prokuratura prowadzą dalsze czynności procesowe.
Policja apeluje do mieszkańców o niezwłoczne zgłaszanie wszelkich podejrzanych zachowań. Informacje można przekazywać pod numerem alarmowym 112 lub kontaktując się z najbliższą jednostką policji.