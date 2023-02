Orkan Otto uderzył w Polsce! Strażacy mają ręce pełne roboty

A to pech!

Orkan Otto szaleje nad Polską

Orkan Otto uderzył na północy Polski w piątek, 17 lutego, wieczorem. W województwach zachodnio-pomorskim i pomorskim do godz. 20 strażacy odnotowali ok. 60 interwencji związanych z silnym wiatrem. Później liczba ta lawinowo rosła. Przed godz. 22 w całym kraju było ich już 200.

Strażacy mają ręce pełne roboty. W województwie zachodniopomorskim najwięcej działań dotyczy usuwania powalonych drzewa i konarów, czy gałęzi na drogach. - Na stacji paliw w Starych Brynkach, przy S3, w powiecie gryfińskim wiatr zerwał fragment blaszanego dachu, a w Bezrzeczu (powiat policki) drzewo przewróciło się na zaparkowany samochód. Nie ma osób poszkodowanych - przekazał stacji RMF FM mł. bryg. Tomasz Kubiak, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego PSP w Szczecinie.

Na drodze A6 w Szczecinie drzewo spadło na jadący samochód. W Łubowie w powiecie szczecineckim zawaliła się ściana szczytowa nieużywanego budynku gospodarczego.

Jak wynika z danych na stronach lokalnych dostawców prądu, Enei i Energi lokalnie występują awarie prądu, m.in. pod Policami, pod Gryfinem, na jednej z ulic na północy Szczecina, a także w okolicach m.in. Stargardu, Międzyzdrojów, Gryfic, Kołobrzegu, Białogardu i Sławna.

Na szczęście poszkodowanych nie ma również w województwie pomorskim. Co prawda, w miejscowości Suchorze w powiecie bytowskim samochód wjechał w powalone drzewo, ale nikt nie został ranny.

Mocno wieje również w Wielkopolsce. W piątkowy wieczór wielkopolscy strażacy odebrali około 80 zgłoszeń dotyczących skutków przechodzących nad regionem wichur. - Nie ma zgłoszeń o uszkodzonych dachach. Nie ma osób poszkodowanych. Zgłoszenia dotyczą głównie połamanych drzew i gałęzi na drogach - powiedział oficer dyżurny wielkopolskiej PSP.

Ostrzeżenie II i III stopnia

Przypomnijmy, że dla całego kraju wydano ostrzeżenia przed wichurami. Ostrzeżenia III stopnia obowiązują na północy. - Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 50 km/h do 70 km/h, w porywach do 100 km/h w głębi lądu, do 125 km/h na wybrzeżu, z południowego i zachodu. Najsilniejsze porywy wiatru wystąpią w nocy z piątku na sobotę i rano w sobotę - informują synoptycy.

Alert RCB

W związku z zagrożeniem uruchomiony został SMS-owy system ostrzegania Alert RCB. Do mieszkańców całego kraju został wysłany sms o treści: "Uwaga! W nocy i jutro (17/18.02) silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr".

17.02.2023 20:34 #IMGWliveMaksymalne porywy oraz średnia prędkość wiatru wraz z kierunkiem, o godzinie 20:00 na stacjach synoptycznych. ⬇️Niektóre posterunki telemetryczne notują jeszcze większe porywy wiatru - Rozewie zanotowało już 111 km/h. #meteo #Ulf pic.twitter.com/v38vbBin9Z— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) February 17, 2023