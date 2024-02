Rzucili się na darmowe wycieczki tak bardzo, że serwery padły. "Błąd 503"

i Autor: Grzegorz Kluczyński Ogromne zainteresowanie darmowymi wycieczkami. Serwery nie wytrzymały

Internauci się wściekli

Ogromne zainteresowanie darmowymi wycieczkami. Serwery nie wytrzymały. "Co roku to samo!"

Dzień Przewodnika Turystycznego to wydarzenie, które cieszy się ogromną popularnością wśród mieszkańców. To rzadka okazja, by zwiedzić miejsca, które nie są dostępne na co dzień dla zwykłego śmiertelnika. Każdego roku organizowane są wycieczki w ciekawe miejsca i spacery z przewodnikami, podczas których można posłuchać ciekawych historii.