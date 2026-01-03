Odpalili fajerwerki w sklepie i ukradli kontroler do gier. Teraz grozi im więzienie

Grzegorz Kluczyński
2026-01-03 12:32

Szczecińscy kryminalni zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy w przeddzień sylwestra urządzili sobie niebezpieczną zabawę w jednym z kompleksów handlowych. 44- i 33-latek odpalili fajerwerki w sklepie ze sprzętem AGD, stwarzając realne zagrożenie dla życia i zdrowia przebywających tam osób. Jak się okazało, ich "sylwestrowy wybryk" miał odwrócić uwagę od kradzieży. Teraz grozi im surowa kara!

Fajerwerki miały pomóc w kradzieży?

Do zdarzenia doszło 30 grudnia, około godziny 21:00 w jednym z kompleksów handlowych na terenie Szczecina. Jak ustalili policjanci, użycie fajerwerków miało na celu odwrócenie uwagi ochrony i klientów oraz ukrycie kradzieży. Sprawcy zabrali ze sklepu kontroler do gier o wartości 119 zł. Po udanej kradzieży odjechali samochodem.

„Jak ustalili policjanci, użycie fajerwerków miało na celu odwrócenie uwagi ochrony i klientów oraz ukrycie kradzieży”

– informuje policja.

Następnego dnia mężczyźni zostali zatrzymani. Usłyszeli zarzuty kradzieży zuchwałej, zniszczenia mienia o wartości nie mniejszej niż 50 tysięcy złotych oraz narażenia innych osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Na szczęście, w wyniku tego niebezpiecznego incydentu nikt nie odniósł obrażeń. Okazało się, że jeden z zatrzymanych, 44-latek, był już wcześniej karany za przestępstwa przeciwko mieniu.

Konsekwencje wybryku. Co grozi wandalom?

Prokurator, po zapoznaniu się z materiałem dowodowym, zastosował wobec podejrzanych policyjny dozór, zakaz zbliżania się do sklepu oraz zakaz opuszczania kraju. W sprawie prowadzone jest śledztwo.

Policja stanowczo podkreśla skrajną nieodpowiedzialność sprawców. Używanie fajerwerków w miejscu publicznym, zwłaszcza w obiekcie handlowym, to poważne zagrożenie dla zdrowia i życia osób postronnych.

