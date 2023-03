Odkryły swoje "Nowe ja" i zmieniły się nie do poznania! Poznaj laureatki "Metamorfoz"

Napadli go ludzie z ciemnego BMW. Później cała prawda wyszła na jaw

Kolejka chętnych pań do zmiany wizerunku, a także swojego życia, była bardzo długa. Jednak tylko trzy kandydatki otrzymały szansę, by przejść wyjątkową metamorfozę. Jury nie miało łatwego zadania, jednak po burzliwych dyskusjach udało się wyłonić trzy laureatki, które w sobotę, 25 lutego odmieniły swój image w Akademii Fryzart mieszczącej się przy ul. Sławomira 4 w Szczecinie.

Jaki był efekt metamorfoz? Przekonacie się już za chwilę. Zanim to jednak nastąpi, poznajcie ekspertów, którzy zadbali o ich wyjątkową przemianę.

Ernest Kawa

Fryzjerstwo i szkolenia to jego pasja. Inspirują go rzeczy niebagatelne, przyciągające uwagę, skłaniające do szerszego spojrzenia na świat. Uważa, że nie można tworzyć, jeśli nie posiada się dobrego warsztatu i solidnych podstaw. Absolwent renomowanych akademii fryzjerskich, takich jak Vidal Sassoon w Londynie czy Toni&Guy w Nowym Jorku i Stuttgarcie. Fryzjerstwo w różnych formach wypełnia każdą chwilę jego życia. Żartuje, że także podczas snu, ponieważ często budzi się z nowymi pomysłami.

Ernest Kawa to dbający o szczegóły, wymagający nauczyciel, a przy tym kreatywny stylista. W swoim portfolio ma liczne współprace z gwiazdami oraz popularnymi magazynami, a także rozmaite stylizacje fryzjerskie wykonane podczas znanych festiwali.

i Autor: mat. prasowe Ernest Kawa

Akademia Fryzart

Akademia Fryzart to Akademia Fryzjerska, która mieści się przy oddziale hurtowni Fale Loki Koki przy ul. Sławomira 4 w Szczecinie. Jest to miejsce stworzone z pasją i dla pasji! Miejsce, w którym fryzjerzy będą mieli okazję zdobywać wiedzę, nowe umiejętności, nawiązywać przyjaźnie, śmiać się, zadawać ogrom pytań i spotykać bratnie dusze.

Akademia to nowoczesna przestrzeń o powierzchni 100 metrów kwadratowych, wyposażona jest w klimatyzację, 3 myjnie z masażem, laboratorium i 12 stanowisk. To miejsce w sercu Szczecina, w którym każdy jest mile widziany!

i Autor: mat. prasowe Akademia FryzArt

Fale Loki Koki

Fale Loki Koki to sieć 77 sklepów oraz hurtowni fryzjerskich z ponad 30-letnim doświadczeniem i licznymi sukcesami, które stawiają ją w roli lidera w branży fryzjerskiej. To także marka produktów, na które składają się profesjonalny sprzęt oraz nowoczesne akcesoria fryzjerskie. Oferta sieci to starannie wyselekcjonowany szeroki asortyment marek fryzjerskich, który zaspokaja oczekiwania zarówno fryzjerów, jak i klientów detalicznych.

Misją firmy Fale Loki Koki jest dostarczanie piękna przy zachowaniu troski o środowisko, a także dbałość o bezpieczeństwo i rozwój partnerów handlowych i pracowników.

Tak zmieniły się laureatki "Metamorfoz"

W sobotę, 25 lutego, trzy panie, które wypełniły formularz na stronie metamorfozy.eska.pl, trafiły pod skrzydła ekspertów od pięknego wyglądu. Karolina, Jadwiga i Patrycja odmieniły swój wygląd dzięki pracy stylisty fryzur Ernesta Kawy i jego zespołu. Żadna pani nie wyszła z takim samym kolorem i cięciem, z jakimi przyszła do salonu. Mistrzynią pędzla była Joanna Ratajczak Makeup, która zapewniła naszym Paniom profesjonalne makijaże. O ubrania do sesji zadbała marka Monika Kamińska, która znana jest z naturalnych tkanin i zrównoważonej mody. Natomiast wyjątkową biżuterię zapewnił salon jubilerski Terpiłowski.

W poniższej galerii możecie zobaczyć jak zmieniły się laureatki "Metamorfoz".

