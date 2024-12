Śląsk ludziom spoza województwa śląskiego kojarzy się przede wszystkim z przemysłem ciężkim. Coraz więcej osób, odkrywa, jak wiele do zaoferowania turystycznie ma ten region. Śląsk skrywa również wiele tajemnic. Te można odkrywać podróżując i zwiedzając zamki, pałace, browary, czy spacerując parkowymi alejami. Bo czy wiedzieliście, że to właśnie na Śląsku znajduje się najwyższa drewniana wieża? Tu też znajdziecie najwyższy wieżowiec, bieg trzech granic. A ilu z was wie, że na Śląsku urodził się znany na całym świecie twórca kremu Nivea i pasty do zębów w tubce?

Sprawdźcie koniecznie, czy odpowiecie na nasze pytania w quizie. Do dzieła!

O tych ciekawostkach nie wiedzą nawet rodowici Ślązacy. Sprawdź w quizie, jak dobrze znasz region Pytanie 1 z 10 Najwyższa drewniana konstrukcja w Europie to maszt radiostacji w Gliwicach. Ma wysokość 110 111 112 Następne pytanie

