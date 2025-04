Budimex wygrywa przetarg na kluczową inwestycję drogową w Szczecinie

Spośród ośmiu podmiotów startujących w przetargu, GDDKiA wskazała na firmę Budimex jako wykonawcę, który zaoferował najkorzystniejsze warunki. Pozostali oferenci mają 10 dni na ewentualne odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Przetarg będzie również podlegał kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, podpisanie umowy można spodziewać się około połowy tego roku. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest w 2028 roku.

- Kryterium oceny ofert była cena - tłumaczy Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału GDDKiA. - Wszystkie trzy planowane zadania realizowane będą w formule Buduj. Plac budowy zostanie przekazany wykonawcy w ciągu 30 dni od podpisania umowy. Wtedy też będą mogły ruszyć pierwsze roboty. Na wykonanie prac związanych z budową infrastruktury drogowej na granicznym odcinku autostrady A6 wykonawca będzie miał 16 miesięcy. Z kolei na budowę II etapu obwodnicy Przecławia i Warzymic oraz obwodnicy Kołbaskowa w ciągu DK13 - 27 miesięcy. Z czasu realizacji robót budowlanych wyłączane są okresy zimowe od 16 grudnia do 15 marca.

Nowy węzeł na autostradzie A6 – koniec brukowanej łącznicy z lat 30. XX wieku

Obecne połączenie DK13 z autostradą A6 to węzeł drogowy, który został wybudowany wraz z autostradą jeszcze w latach 30. ubiegłego wieku. Łącznice po południowej stronie węzła mają jeszcze nawierzchnię brukowaną.

- Węzeł nie zapewnia odpowiednich warunków ruchu, dlatego w ramach budowy II etapu obwodnicy Przecławia i Warzymic w ciągu DK13 zostanie zamknięty i zastąpiony nowym, położonym około 700 metrów na wschód - tłumaczy Mateusz Grzeszczuk. - Docelowo będzie on łączył z A6 nie tylko DK13, ale również planowaną Zachodnią Obwodnicę Szczecina w ciągu drogi ekspresowej S6. Dla tej inwestycji jesteśmy w trakcie postępowania przetargowego na realizację.

Inwestycja o długości blisko 3 kilometrów będzie się zaczynała w miejscu, w którym kończy się oddany w 2023 r. pierwszy etap obwodnicy Przecławia i Warzymic. W tym rejonie – na południe od Przecławia – powstanie węzeł Siadło Górne. Będzie łączył biegnącą od Szczecina DK13 z przyszłą Zachodnią Obwodnicą Szczecina. Następnie trasa o parametrach drogi ekspresowej – przyszły wspólny przebieg S6 i DK13 – pobiegnie w kierunku autostrady A6, omijając od wschodu centrum logistyczne. Nowy węzeł drogowy na połączeniu z autostradą A6 dzięki łącznicom bezpośrednim i półbezpośrednim będzie zapewniał właściwe warunki ruchu drogowego na przyszłym połączeniu autostrady i drogi ekspresowej. Od strony południowej do nowego węzła będzie również podłączona DK13 – obwodnica Kołbaskowa.

Łącznie przewidziano budowę 10 wiaduktów. Najdłuższy obiekt, którym będzie biegła łącznica relacji z S6/DK13 na A6 w kierunku węzła Klucz, będzie miał długość 130 m. Oprócz budowy nowego odcinka DK13 prace obejmą autostradę A6 na odcinku o długości 2,4 km w obrębie nowego węzła Szczecin Zachód.

Obwodnica Kołbaskowa – zniknie tranzyt przez wieś

DK13 w kierunku granicy polsko-niemieckiej w Rosówku przebiega przez Kołbaskowo. Występują tu liczne skrzyżowania i przejścia dla pieszych. Obwodnica wyprowadzi z Kołbaskowa ruch tranzytowy i poprawi przepustowość sieci drogowej w obszarze przygranicznym.

Inwestycja o długości 5,6 km rozpocznie się od nowego węzła Szczecin Zachód (dlatego realizacja obwodnicy bez budowy II etapu obwodnicy Przecławia i Warzymic nie byłaby możliwa). Jednojezdniowa droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) będzie od wschodu omijała Kołbaskowo. Na połączeniu z drogą powiatową Kołbaskowo - Moczyły powstanie rondo. Dalej trasa będzie biegła w kierunku obecnej DK13 w Rosówku. Na południe od Rosówka powstanie rondo łączące obwodnicę z obecnym przebiegiem DK13. Ostatnie rondo na obwodnicy zostanie wybudowane około 300 metrów przed granicą polsko-niemiecką i będzie łączyło nową DK13 z drogą powiatową z Kamieńca oraz obiektami znajdującymi się przy granicy.

Wiadukt i plac do kontroli na granicznym odcinku A6

Na odcinku autostrady A6 bezpośrednio przy granicy polsko-niemieckiej nie ma możliwości zawracania (kolejny węzeł po stronie niemieckiej jest 9,5 km dalej). Nie ma również odpowiednich miejsc do kontroli – służby muszą korzystać z dróg przy stacjach paliw. Aby zapewnić możliwość zawracania przed granicą, co usprawni zarówno działania służb utrzymania drogi, jak i będzie przydatne dla kierowców – powstanie wiadukt nad autostradą A6 oraz łącznice i jezdnie manewrowe. Po południowej stronie autostrady powstanie plac do kontroli wraz z oznakowaniem aktywnym. Dzięki temu rozwiązaniu nie będzie już potrzeby wprowadzania zawężenia do jednego pasa ruchu na wjeździe do Polski, co obecnie jest związane z prowadzonymi przez służby kontrolami na terenie przy stacjach paliw.

Praktyczne rozwiązanie po złych doświadczeniach z czasów pandemii

Inwestycja jest również efektem doświadczeń płynących z wprowadzenia ograniczeń ruchu na granicy w związku z COVID-19. Przypomnijmy, kierowca, który przegapił zjazd z autostrady, musiał przekroczyć granicę, co wiązało się z poddaniu go kwarantannie.

