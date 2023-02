Nowe zasady parkowania pod Netto Arena. Skończą się kolejki

A to pech!

Od 1 marca parkingiem przy hali zarządzać będzie miejska spółka Nieruchomości i Opłaty Lokalne, która odpowiada m.in. za Strefę Płatnego Parkowania i Płatne Parkingi Niestrzeżone w Szczecinie. Oznacza to nowe zasady pozostawiania samochodów podczas imprez masowych. Kierowcy nie będą już musieli stać w kolejce samochodów, by kupić bilet parkingowy. Bileterów na wjeździe wyręczą parkomaty i aplikacja mobilna Mobilet. Dzięki temu zajmowanie miejsc postojowych podczas dużych imprez będzie sprawniejsze. Parkomaty NiOL i tablice z regulaminem stoją już na parkingu hali widowiskowo-sportowej.

Na co dzień parking przy Netto Arenie jest bezpłatny. Opłata parkingowa będzie obowiązywała podczas imprez komercyjnych oraz cztery godziny przed i godzinę po wydarzeniu. Wysokość opłaty uzależniona jest od kalibru wydarzenia. Ostatnio najczęściej była to stawka 20 zł. Tak też będzie podczas pierwszej marcowej imprezy komercyjnej "Fastlove, a tribute to George Michael", która odbędzie się w niedzielę, 5 marca.

W parkomatach można płacić monetami, kartą i Blikiem. Bilet z parkomatu trzeba umieścić pod przednią szybą pojazdu. Najwygodniejszą formą płacenia za parkowanie przy Netto Arenie jest aplikacja Mobilet, ponieważ pozwala na wniesienie opłaty przez komórkę, bez konieczności zostawiania jakiegokolwiek potwierdzenia pod przednią szybą.

Jeżeli ktoś zaparkuje niezgodnie z regulaminem, czyli np. zaparkuje nie uiszczając opłaty, będzie musiał liczyć się z opłatą dodatkową w wysokości 200 zł.

Łącznie przy Netto Arenie pojawi się 9 parkomatów - 7 na parkingu P1 i dwa na parkingu P2.

