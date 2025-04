W pobliżu ulicy Perkuna, nad brzegiem Kanału Kluckiego, trwają roboty budowlane związane z realizacją projektu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego „PrzyStań Klucz”, prowadzone przez Zakład Usług Komunalnych. Na miejscu widać już plac zabaw z wielofunkcyjnym urządzeniem zabawowym dla dzieci, urządzeniami drewnianymi typu „balans”, podwójną huśtawką z siedziskami typu ławeczka i bocianim gniazdem.

- To miejsce będzie atrakcją nie tylko dla wodniaków, ale także dla „szczurów lądowych” - opisuje inwestycję Paulina Łątka ze szczecińskiego magistratu.

Zamontowana jest także wiata z miejscem na ognisko i ławkami oraz pojemnikiem na popiół. W ramach zadania powstaje również rekreacyjne boisko do piłki plażowej. W okolicy ustawiane są również ławki parkowe, leżaki, stoły piknikowe, kosze na śmieci. Całość oświetlą latarnie parkowe.

Na niezagospodarowanym wcześniej miejscu do cumowania barek powstaje taras widokowy wraz z barierką. Całość zostanie uzupełniona nowymi nasadzeniami krzewów kaliny, wierzby purpurowej, tawuły brzozolistnej i trzmieliny oskrzydlonej oraz nawierzchniami trawiastymi. W sąsiedztwie placu zabaw budowany jest również rekreacyjny pomost do cumowania kajaków i małych jednostek pływających.

- Zakończenie prac planowane jest jeszcze w maju, natomiast do użytkowania teren zostanie oddany po odbiorze robót i zakończeniu procedury zgłoszeniowej do organu nadzoru budowlanego - dodaje Paulina Łątka. - Wtedy miejsce to będzie w całości dostępne dla mieszkańców.

Obecnie jest to nadal plac budowy z zakazem wstępu. Urząd miasta apeluje do mieszkańców o korzystanie z innych wyznaczonych do tego miejsc i stosowanie się do ograniczeń wprowadzonych na terenie inwestycji.

QUIZ: Szczecin czy Berlin? Pytanie 1 z 15 Na zdjęciu jest Szczecin czy Berlin? Szczecin Berlin Następne pytanie