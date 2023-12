Szczyt w Himalajach czy choroba weneryczna? Quiz dla bystrzaków!

Miały trafić z Norwegii do Ukrainy. Celnicy udaremnili przemyt "dużego kalibru"

Nie musisz przejść choroby wenerycznej, by wiedzieć, jak się nazywa i czym się objawia. Podobnie jak nie musisz być zdobywcą ośmiotysięczników, by znać nazwy szczytów w Himalajach. Ale czy potrafisz je odróżnić? Niektóre nazwy mogą być mylące... Rozwiąż nasz nietypowy quiz z geografii i przekonaj się, czy odróżniasz chorobę weneryczną od himalajskich szczytów!

Czwartkowy QUIZ z geografii. Szczyt w Himalajach czy choroba weneryczna? Nie tak łatwo zgadnąć! Pytanie 1 z 10 Syfilis to: choroba weneryczna, której jednym z objawów jest uszkodzenie nosa najmniejszy ośmiotysięcznik w Karakorum Dalej

Quiz z geografii

Quiz z geografii to nasza cykliczna zabawa, w której czytelnicy se.pl mogą sprawdzić swoją wiedzę z zakresu geografii. Niektóre pytania, choć wydają się proste, potrafią sprawić nie lada problem. Ale na tym właśnie polega zabawa w rozwiązywaniu quizów! Ta forma rozrywki intelektualnej polega na wyborze poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie z kilku wariantów odpowiedzi. Trzeba wysilić szare komórki i nie dać się nabrać na podchwytliwe pytania! Wynik uzyskany w quizie może być powodem do dumy, albo może motywować do poszerzania swojej wiedzy w danym temacie i dalszej nauki.

