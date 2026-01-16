Niedawno wyremontowana po pożarze, teraz zniszczona przez lód. Promenada w Trzebieży znów do odbudowy

Promenada w Trzebieży, malowniczo położona nad Zalewem Szczecińskim, po raz kolejny padła ofiarą żywiołu. Tym razem to lód i kra doprowadziły do poważnych uszkodzeń konstrukcji. To już kolejna tego typu sytuacja w ostatnich latach, co rodzi pytania o przyszłość tej popularnej atrakcji turystycznej. Mieszkańcy i turyści z niepokojem obserwują skutki zniszczeń, zastanawiając się, kiedy promenada odzyska swój dawny blask.

Promenada w Trzebieży zniszczona! Lód dokonał spustoszenia

Promenada w Trzebieży nad Zalewem Szczecińskim została poważnie uszkodzona przez lód i krę. Najbardziej ucierpiała część promenady znajdująca się bezpośrednio przy wodzie, która obecnie jest całkowicie wyłączona z użytkowania.

Przyczyną zniszczeń był silny wiatr z północy, który spowodował tzw. cofkę i spiętrzenie się kry. Napierający lód wywarł ogromny nacisk na konstrukcję promenady, co doprowadziło do jej uszkodzenia.

Kiedy odbudowa promenady w Trzebieży?

Władze gminy Police, do której należy Trzebież, zapewniają, że promenada zostanie odbudowana i mają nadzieję, że stanie się to jeszcze przed sezonem letnim. Konstrukcja była ubezpieczona, co ma ułatwić i przyspieszyć proces naprawy. Niestety, na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie rozpoczną się prace remontowe. Wszystko zależy od wielu czynników, m.in. warunków pogodowych, dostępności materiałów budowlanych.

Pechowa historia promenady w Trzebieży

To nie pierwszy raz, kiedy promenada w Trzebieży została zniszczona. W 2018 roku jej fragmenty spłonęły w wyniku aktu wandalizmu. Dwóch mężczyzn, którzy podpalili obiekt, stanęło w tej sprawie przed sądem. Daniel S. i Dawid M. zostali skazani na 3,5 roku pozbawienia wolności i obowiązek naprawienia szkody. Promenada została odbudowana.

