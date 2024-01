Nie żyje Pietrek Kogucik. Autor hitu "Morenka" na YouTube był poszukiwany od grudnia

Kradną na potęgę! Zdesperowani przedsiębiorcy chcą zmiany prawa i piszą do ministra. "To jest zła zmiana"

Nie żyje Pietrek Kogucik. Twórca znany z portalu YouTube miał 35 lat

Nie żyje Pietrek Kogucik - doniósł portal instalki.pl. Pietrek Kogucik zasłynął w polskim internecie ponad 10 lat temu dzięki twórczości na portalu YouTube. Był bohaterem filmików m.in. o "Morence". Opowiadał w nich abstrakcyjne historie, które szybko przypadły do gustu młodzieży. Jego "kultowe teksty" i barwne opisy weszły do codziennego użytku wielu młodych osób. Były to czasy, gdy popularność zyskiwały nagrania zabawne i w pewien sposób kontrowersyjne. Wiele osób podchodziło z dystansem do jego twórczości ze względu na prawdopodobną niepełnosprawność intelektualną.

Pietrek Kogucik, a właściwie Piotr Romuk-Wodoracki, był podopiecznym Domu Pomocy Społecznej w Jarominie. Według doniesień portalu instalki.pl Pietrek Kogucik wyszedł z DPS 21 grudnia 2023 roku i od tamtej pory był poszukiwany. Jego ciało znaleziono w Trzebiatowie w piątek 5 stycznia 2024 roku. Miał 35 lat.

