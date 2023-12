Są ich dosłownie setki i większość z nich jest "nieśmiertelnych", gdyż mimo upływu lat, każdego roku w okresie Bożego Narodzenia świąteczne piosenki wracają na listy przebojów. Dla wielu wykonawców stały się one trampoliną do wielkiej światowej kariery, w przypadku niektórych są ich największymi przebojami. Niemal każda piosenkarka, piosenkarz czy zespół ma w swoim repertuarze chociaż jedną piosenkę o tematyce bożonarodzeniowej, a niektórzy - jak np. Mariah Carey, Cher czy Kylie Minogue - w swojej dyskografii mają całe albumy świąteczne.

Przygotowaliśmy dla Was zestawienie najpopularniejszych piosenek świątecznych ostatnich lat. "Last Christmas" zespołu Wham! czy "All I Want For Christmas Is You" to nie jedyne bożonarodzeniowe hity, które zdobyły popularność na całym świecie. W poniższej galerii znajdziecie ich o wiele więcej. Z pewnością znacie je wszystkie!

W jakiej piosence pada ten tekst? Jak dobrze znasz te świąteczne przeboje? Pytanie 1 z 10 O czym jest kultowa piosenka Georga Michaela (zespołu Wham!) pt. „Last Christmas”? O sielankowej historii miłosnej, która wydarzyła się w Święta Bożego Narodzenia. Jest to piosenka o kochanku, który zakochał się w okresie Świąt Bożego Narodzenia w pewnej kobiecie (po latach dowiedzieliśmy się, że w mężczyźnie) i oddał jej serce, lecz widział ją tylko raz. Są kolejne święta i ten ma nadzieję, że są odnajdzie. Jest to dramat mężczyzny, którego w święta porzuciła osoba, którą bardzo kochał. Święta Bożego Narodzenia nie są dla niego dobrym wspomnieniem. Dalej