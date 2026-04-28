Nie rozbił kumulacji w Eurojackpot, ale został milionerem. W tym mieście padła wysoka wygrana

Grzegorz Kluczyński
2026-04-28 12:45

W województwie zachodniopomorskim pojawił się nowy milioner, który jednym kuponem Eurojackpot zapewnił sobie finansowy spokój na długi czas. Nie rozbił gigantycznej kumulacji, ale i tak ma powody do szerokiego uśmiechu. Gdzie padła wysoka wygrana i ile wyniosła?

Wysoka wygrana w Eurojackpot

Wygrana III stopnia w Stargardzie

Piątkowe losowanie Eurojackpot (24 kwietnia) nie przyniosło głównej wygranej w żadnym z europejskich krajów. Kumulacja 150 milionów złotych pozostała nienaruszona. Ale w Polsce padła wysoka wygrana III stopnia (5+0), a jej wartość to 1 199 173 zł.

Szczęśliwy kupon został zawarty na chybił trafił w punkcie LOTTO przy ul. Gdańskiej 2 w Stargardzie. To właśnie tam ktoś – być może zupełnie przypadkowo – stał się milionerem.

A oto szczęśliwe liczby, które padły podczas losowania Eurojackpot z piątku, 24 kwietnia: 6, 21, 29, 39, 44 oraz 1 i 5.

Co można kupić za milion złotych?

Kwota wygranej robi wrażenie. Za ponad milion złotych można pozwolić sobie na naprawdę wiele:

  • zakup nowego mieszkania w dużym mieście,
  • luksusowy samochód klasy premium,
  • roczną podróż dookoła świata,
  • solidną inwestycję – np. w działkę, lokale usługowe lub obligacje,
  • spełnienie marzeń: od własnej firmy po egzotyczne hobby.

Dla wielu to pieniądze, które zmieniają życie – i to natychmiast.

Jak gra się w Eurojackpot?

Eurojackpot to międzynarodowa gra liczbową, w której bierze udział kilkanaście europejskich państw. Zasady są proste:

  • gracz wybiera 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 12 (tzw. euroliczby),
  • wygrane zaczynają się już od trafienia 2+1,
  • kumulacje potrafią sięgać setek milionów złotych,
  • losowania odbywają się we wtorki i piątki.

Można grać w punktach LOTTO lub online – a jak pokazują ostatnie przypadki, szczęście potrafi znaleźć człowieka wszędzie.

Kumulacja rośnie! We wtorek do wygrania aż 190 milionów złotych

Choć stargardzianin nie zgarnął głównej puli, to Eurojackpot nie zwalnia tempa. Kumulacja rośnie i już we wtorek, 28 kwietnia, w kolejnym losowaniu do wygrania będzie 190 milionów złotych.

To kwota, która może odmienić nie tylko życie jednego gracza, ale i całej jego rodziny na pokolenia.

